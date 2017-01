Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Luego del atentado en contra de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), con representación en la zona norte, y Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), las colonias alejadas del centro de la ciudad han quedado a expensas del crimen organizado, durante este tiempo al menos cinco ataques de personas armadas se han registrado, además de robos.

La madrugada siguiente al día del ataque, alrededor de 300 elementos de Fuerzas Federales de la Policía Federal arribaron a la ciudad a petición del gobernador del estado, por los hechos registrados, primero en un club nocturno de Playa del Carmen, la madrugada del domingo 15 de enero que dejó seis víctimas hasta el momento, y el martes pasado con el atentado en contra de la FGE de la zona norte.

Con esos hechos se montó un operativo de vigilancia en el centro de la ciudad, resguardando con mayor presencia de elementos las instalaciones del C4, Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt), FGE, los palacios Municipal y de Gobierno que fueron víctimas de amenaza.

El pasado viernes 20 de enero, Jonathan Yong Mendoza, encargado de despacho de la Smspyt, junto con Selene Nava Gutiérrez, encargada de la Comisaría de Policía Federal en Quintana Roo, dieron el banderazo de salida del operativo denominado “Lluvia de estrellas”, en la que participan unidades y elementos de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, principalmente en las noches.

Los mismos vecinos de zonas alejadas a la ciudad comentan que a raíz del ataque a la Vicefiscalía el patrullaje que existía por las noches ha disminuido, situación que provoca inseguridad y prefieren no salir.

“De una semana para acá si hemos visto una patrulla cada tres días es mucho, no hemos tenido problema alguno, pero a la salida de los niños de la escuela, sobre todo en la tarde, no estaría nada mal, aquí la gente se siente insegura, yo me siento insegura”, comentó María López Valle, habitante de la Región 227.

Los recorridos del operativo “Lluvia de estrellas” se realiza principalmente en la noche, en el día quienes resguardan las instalaciones de la FGE, C4 y la Smspyt, son Policía Municipal, Policía Judicial y Gendarmería de la Policía Federal, ante las posibles amenazas de ataque.

Puntos de violencia y robos