Sólo el 15% de los delitos en el estado son judicializados

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Miguel Ángel Pech Cen, fiscal general de Justicia, informó que de cada 100 delitos de los que se han abierto carpetas de investigación en el último año en Quintana Roo, el 15% han sido judicializados, y de todos destacan Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel en donde se concentra el 69% de la incidencia delictiva.

Así lo informó el funcionario en el marco de una reunión de trabajo que tuvo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) del capítulo Cancún la mañana de este miércoles.

“De lo investigado en este momento tenemos un 12 a 15% de personas judicializadas que tienen que ver con estos delitos de alto impacto.

Algunos delitos desafortunadamente tienen mayor consecuencia que otros, y no solamente las ejecuciones. Del 69% de los delitos se cometen en la zona norte no el 100% tiene que ver con temas de narcomenudeo”, dijo.

El resto de los delitos, 31%, se distribuyen entre la zona centro y sur del estado, de acuerdo a las estadísticas que ofreció.

Pech Cen dijo que son logros que se han tenido en la procuración de justicia en esta administración estatal, pese a los vicios que arrastra la corporación que dirige, los cuales fueron heredados de la administración pasada.

Entre esos vicios destacan incumplimiento durante ocho años de programas de capacitación, falta de voluntad en los ministerios públicos para procurar la justicia y objetivos de la Fiscalía y ante Procuraduría no cumplidos e incluso no establecidos; “había opacidad antes y por eso no se hacían esas vinculaciones a proceso”, afirmó.

Y agregó: “algunos (delitos) han sido aclarados desde los hechos en Xcalacoco, La Vaquita y el asesinato de una líder de colonia, en todos esos casos las personas han sido judicializadas (…) El número de personas que han sido trasladadas del Centro de Readaptación Social de Solidaridad a otros penales de máxima seguridad, para nosotros son logros a pesar de las consecuencias jurídicas que tengamos”, dijo.

En la reunión, el sector empresarial reclamó un mayor alcance de la justicia en todo el estado, no obstante que algunos mostraron la disposición de colaborar en la medida de lo que el marco legal les permite con las autoridades en la materia.