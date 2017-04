Demandan servicios públicos en alcaldías

Juan Rodríguez / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Habitantes de la alcaldía Javier Rojo Gómez, exigen al presidente municipal Luis Torres Llanes, la dotación de servicios públicos, como pavimentación de calles y alumbrado público.

Edi Cruz Franco, habitante del lugar,señaló que el alcalde no ha regresado a las comunidades desde que tomó protesta como presidente. “En Rojo Gómez se generan recursos por el pago de impuestos, por lo que se debería regresar en servicios como es pavimentación de calles, alumbrado público, ampliación de redes de alumbrado público y agua potable, sin embargo, esta localidad no se toma en cuenta”, dijo.

“Es la zona donde radica la agroindustria más importante del Estado, de ella dependen unas 10 mil familias de forma directa y unas 15 mil indirectas, por ello es necesario que se ponga atención en sus calles, alumbrado público y áreas de recreación como son parques y áreas deportivas”, detalló.

20 años han pasado desde el último mantenimiento que se le dio al parque central del pueblo.

Por su parte, Apolonio Domínguez Vázquez, alcalde de la comunidad, señaló que hasta el momento desconoce si el Ayuntamiento de Othón P Blanco, realizará alguna acción en la alcaldía, porque hasta ahora no les ha notificado de ninguna.

Incluso remarcó que en espacios recreativos, el parque del centro del pueblo lleva más de 20 años que no se le brinda mantenimiento, por lo que requiere una modernización para que sea atractivo, ya que actualmente lejos de ser área de esparcimiento es de vergüenza para los pobladores, dado que está en la zona que genera economía para todo el sur de Quintana Roo y los juegos infantiles con que cuenta están convertidos en chatarras.

Luis Torres Llanes, presidente municipal no fue localizado en la capital, porque se encontraba en la alcaldía de Mahahual, sin embargo, en ocasiones anteriores ha reconocido que no ha regresado a las comunidades porque no tienen dinero para atender las demandas.