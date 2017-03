Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Habitantes de Benito Juárez se quejan del servicio que presta personal de la Recaudadora de Rentas, en el módulo Pabellón Norte, en la avenida Andrés Quintana Roo.

“Traigo todos los papeles y me salen con que me falta una carta factura para que me puedan dar las placas, presente la factura original y no me la aceptan, ahora me mandan al módulo de Cuna Maya, para ver sí ahí pueden resolver mi caso”, dijo la señora Teresa Ramírez.

La entrevistada comentó ser propietaria de una camioneta que compró hace cinco años y desde esa fecha cumplen con los requerimientos para poder circular sin problemas.

Este miércoles luego de hacer una fila de casi dos horas en el módulo mencionado, para obtener las nuevas placas para su camioneta, porque le robaron una, la señora Ramírez salió muy enojada de las oficinas gubernamentales, porque además de hacerle un excesivo cobro cercano a los cinco mil pesos por derechos de cambio de propietario, no le están reconociendo los documentos, con lo que en años anteriores ha hecho los trámites de emplacamiento.

“La camioneta es de segunda mano y la compré en una agencia automotriz, hemos hechos los trámites de las palcas con anterioridad para el mismo vehículo, y ahora me dicen que además de la factura original debo presentar una carta factura, cuando les estoy comprobando ser la propietaria, y las denuncias ante el Ministerio Público y Tránsito del robo de una de las placas, no es justo el trato que recibimos”, explicó.



En el módulo de la recaudadora hay un documento que especifica los requisitos para el canje de placas 2017, mismos que se deben presentar en original.

Tarjeta de circulación, en caso de extravió una constancia de no infracción vigente. Las dos placas y en caso de extravió el acta del Ministerio Público y constancia de no infracción vigente.

Para quienes hayan hecho el pago en línea, banco o recaudadora, presentar el recibo de pago.

Identificación oficial vigente: credencial de elector, pasaporte o cartilla militar, si es extranjero el documento migratorio que acredite la estancia legal en el país.

Las personas físicas, presentar su clave única de registro poblacional y correo electrónico, mientras que las morales, un poder notarial o acta constitutiva, cédula fiscal, identificación del representante legal, correo electrónico y número telefónico de la empresa.

En lo que va de la semana, desde temprano hay personas formadas para realizar el trámite, porque creyeron que serían los últimos días para acceder al subsidio, pero no todas salen satisfechas con el servicio recibido.

“Los trabajadores de la recaudadora quieren trabajar lo menos posible, no dan los informes bien, son cortantes en las respuestas y creen que con pegar papeles en la puerta de la oficina, es suficiente; pues cuando llegamos con ellos nos dicen que faltan documentos, que no están en sus hojas de requisitos”, indicó Juan Manuel López Carmín, quien acudió a solicitar placas para su motocicleta nueva.

La Recaudadora de Rentas en una publicidad colocada en la puerta del módulo, señala que se conceden estímulos fiscales sobre el pago que se genere por el canje de placas, expedición de tarjeta de circulación y cambio de propietario, dentro del programa: canje de placas 2017, durante el período del 01 de enero al 31 de marzo del presente año.

Las personas que pueden beneficiarse con esos estímulos son aquellas que no adeuden algún trámite fiscal o administrativo hasta antes del cuatro de enero 2017.

“Por ahora las personas pueden hacer los trámites y será a mediados de marzo cuando se les entreguen las placas, que en Benito Juárez son alrededor de 200 mil”, informó el recaudador de rentas, Evelio de Jesús Marfil Ilacedo.

En lo que va del año entre 25% y 30% de esos 200 mil vehículos motorizados han acudido por una renovación y solicitud de placas; de acuerdo con el funcionario un 80% de los propietarios está al día en los trámites, y el resto circula con placas anteriores debido a falta de economía.

