Autoridades toleran abusos de grúas; ciudadanos se quejan

Adrián Barreto/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Humberto N se vio envuelto en un accidente de tránsito el pasado miércoles, y pese a que llegó a un acuerdo para responder por los daños que generó en otro vehículo, una grúa de la empresa Quality arribó al lugar para llevarse al corralón a los dos autos pese a no tener el consentimiento de los dueños, una práctica ha sido denunciada en las últimas semanas y tolerada hasta ahora por las autoridades.

“Ya habían llegado dos patrullas inicialmente, se fueron y se llevaron la hoja donde firmamos (que nos arreglaríamos) y llega este señor diciendo que se llevan los carros. La aseguradora dijo que se harían cargo y no había ningún problema mientras el señor con el que tuvimos el problema aceptaba, el señor firmó que está de acuerdo y ahora no están respetando lo que nos dijeron”, dijo.

Extraoficialmente, policías indicaron que desde la Dirección de Tránsito que encabeza Daniel Sánchez Vidal se ha dado esa orden de llevar al corralón a todos lo que se vean involucrados en hechos de tránsito, aunque no se tuvo una respuesta del funcionario debido a que el único autorizado para dar entrevistas es su superior Juan Martín Rodríguez Olvera, director general de Seguridad Pública.

“El problema es que nos pusimos de acuerdo (…) y otro señor (de Quality) vino a decir que se tienen que llevar los carros al corralón, y dice que no es problema de ellos y que son órdenes de allá arriba. Quieren que nos vayamos a quejar allá”, acusó Humberto N, quien al final impuso su voluntad y no usó la grúa.

Consultado sobre estos casos, Rodríguez Olvera aseguró que tienen conocimiento de estos abusos y a sus oficinas han llegado cuatro quejas, por lo que el pasado miércoles se anunció una reunión con los representantes de las empresas de grúas para darle solución al tema, y descartó que sean comportamientos ordenados por las autoridades.

Erik Borges Yam, representante de la Coalición de Grúas de Quintana Roo, lamentó que se estén dando estos casos que siguen lastimando a la ciudadanía.

“Una grúa se llevan los carros porque ya no caminan. Así no se genera más daño a un vehículo y se le manda a un lugar para componerlo, sea una agencia o un taller que se nos indiquen. La empresa de grúas se encarga de cobrarle a la compañía de seguros, no al ciudadano”, dijo.

Servicio de grúas

Y agregó: si un ciudadano no quiere el servicio de la grúa, lo que procede es que se le apoye a la grúa con el banderazo para reponer el gasto de combustible por trasladare al lugar de accidente de tránsito, y se cobra conforme el reglamento de la SCT (que van desde los 358 pesos para la grúa tipo A hasta los 600 para la tipo D).

Hasta el cierre de la edición Rodríguez Olvera no informó los alcances de la reunión que se habría tenido con los grueros la jornada de ayer. Cabe recordar que el Ayuntamiento “trabaja” una reglamentación para evitar los abusos de las grúas.