Jesús Caamal/ SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Los ciudadanos carrilloportenses utilizan las redes sociales para denunciar el alza en los robos en la ciudad. En lo que va del año a través de facebook se han dado a conocer más de 10 casos.

Didier Felipe Vázquez Méndez titular de la dirección de Seguridad Pública Tránsito y Bomberos municipal, reconoció que se han disparado los índices de robos. Sin embargo, más del 50% de los afectados no han presentado la denuncia correspondiente y eso propicia que el delito continúe.

“Hemos recuperado motos robadas, e incluso, logramos asegurar a las persona que cometió el delito, pero las victimas no quieren ir a presentar la querella. El agraviado queda satisfecho con la recuperación de su vehículo, lo cual para nosotros es de suma importancia para inhibir los hechos, pero no podemos obligar al ciudadano”.

Agregó que en lo que va del año se ha reportado seis robos, dos en casa habitación, dos en comercios y dos en vía pública, dijo desconocer el número de reportes de robos a bicicletas, sin embargo aseguró que han sido los que constantemente se reportan.

Vázquez Méndez dijo que la culpa no es de un policía, dando como ejemplo que un elemento al ver a alguien sobre una bicicleta no sabe si es o no es de él, porque no están acostumbrados a ponerle medidas de seguridad que sirvan de indicios de que alguien lo intenta robar; como lo es forcejeándolo u otra acción que sea sospechosa.

Vice Fiscal de la zona

Por su parte, Manuel Sarmiento Silva, Vice Fiscal de la zona centro dio a conocer que en lo que va del año se tienen 25 carpetas de investigación en asuntos de robos entre las que se encuentra a casa habitación, en comercios, robos de motos y bicicletas, y son las únicas que se han denunciado.

Sarmiento Silva Anexó, ante la situación que se ha estado presentado en la cabecera municipal, la policía ministerial se encuentra realizando operativos en diferentes zonas de la ciudad deteniendo personas sospechosas para ser verificados y que todo se encuentre en orden.