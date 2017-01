Dichos operativos no son la única forma de prevenir accidentes

Daniel Pacheco/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Quintana Roo exigió respeto de los derechos de niñez y adolescencia durante las medidas de seguridad que se realicen al interior de las escuelas, esto después de que padres de familia señalaran la necesidad de continuar con los llamados ‘Operativos Mochilas’, para prevenir incidentes violentos e inhibir problemas de adicciones en planteles educativos.

Harley Sosa Guillén, presidente de dicho órgano en la entidad, consideró que dichos operativos no son la única forma de prevenir accidentes o el acontecimiento ocurrido en el estado de Nuevo León y que no resuelven el problema de la violencia en las escuelas, por lo que la CEDHQROO estima necesario que las autoridades educativas y sociedad en su conjunto consideren medidas integrales que contribuyan a fortalecer la cultura de la paz y no violencia entre la comunidad estudiantil, el respeto a la dignidad humana, límites, valores y principios.

También te puede interesar: ¡Otro aumento! Restaurantes suben sus costos en Playa del Carmen

“No obstante dado el alto interés de llevar a cabo los “Operativos Mochila” se hace un llamado a las autoridades educativas, a fin de que se implementen mecanismos sustentados en fundamentos legalmente establecidos, que garanticen el derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde la integridad personal de todas las niñas, niños y adolescentes del estado, tomando siempre en consideración el interés superior de la infancia, el respeto a sus derechos humanos, la participación de los padres y madres de familia y la opinión de los menores”, dijo de manera oficial.

Enfatizó que en todo caso, las acciones de revisión de mochilas de los estudiantes menores de edad, deben realizarse en coordinación con la Sociedad de Padres de Familia de cada plantel y bajo la autorización por escrito de todos los padres, madres o tutores.

Además hizo un llamado para que los jefes de hogar reafirmen el diálogo con sus hijas e hijos, fomentando el respeto, e involucrándose en el proceso enseñanza-aprendizaje y hacer una reflexión respecto a cómo contribuir para fortalecer la comunicación efectiva, con el objetivo final de prevenir actos de violencia escolar.