Avalan mando policial rechazado por tortura

E. Olavarría/C. Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) otorgaron su voto de confianza a Julián Leyzaola Pérez, asesor operativo en jefe en materia de seguridad de Benito Juárez, a pesar del rechazo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).

Eduardo Pacho Gallegos, titular del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN, aseveró que continuarán respaldándolo mientras no haga algo que lesione a los ciudadanos; asimismo, señaló que no se le debe juzgar tan rudo.

“Continuaremos respaldándolo hasta que no haga una cosa que en algún momento pueda lesionar a los ciudadanos, estamos viendo que así está sucediendo, no estamos viendo seguridad, llegará un límite en el que Acción Nacional levante la mano y diga señores se tienen que ir, no vamos a permitir que se torture a alguien para sacar alguna confesión, el PAN estará muy pendiente de lo que suceda y serán muy exigentes en ese punto”, manifestó.

También te puede interesar: Rechazan nombramiento de Leyzaola por violar derechos humanos

Sin embargo, el dirigente panista no sólo destacó que conoce el “background” y desempeño del teniente coronel como exsecretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y Tijuana, en Chihuahua y Baja California respectivamente, sino también aseguró que “no debe juzgarse muy rudo a este personaje” aún con la observación del ombudsman quintanarroense y la recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California.

Si bien Pacho Gallegos reconoció que aún prevalece la percepción de inseguridad entre la población y es notorio el embate del crimen organizado respecto a los asaltos a mano armada en sucursales bancarias y que va a la alza la incidencia delictiva, aseveró que “lo que necesitamos es que el asesor operativo se ponga a trabajar y no seguir perdiendo el tiempo”, en función a que Leyzaola Pérez “está entre melón y sandía, viene y va y él tendría que estar fijo en Benito Juárez porque para eso fue contratado”.

La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California emitió la recomendación 04/2009 y 10/2011; la Comisión Nacional de Derechos Humanos la 87/2011 y la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua la 23/2016, todas ellas por violaciones a los derechos humanos, abuso de autoridad y allanamiento de morada.

Dirigente del PRD

Por su parte, Jorge Aguilar Osorio, dirigente estatal del sol azteca, señaló que no se puede soslayar la postura del presidente de la Cdheqroo, pero subrayó que: “para ser contundente, nos preocupa más las seguridad”.

Sostuvo que esta fuerza política da un plazo de seis meses al mando policíaco para ver resultados.

El presidente de la Cdheqroo envió por escrito su postura de rechazo al gobierno de Benito Juárez por el nombramiento de Leyzaola Pérez, tras documentarse de que fue señalado por tortura, abuso de autoridad y allanamiento de morada en Baja California y Chihuahua.

“Ese tema tendrán que evaluarlo las autoridades y si el señor comete alguna arbitrariedad, alguna violación a los derechos humanos no solamente tendríamos que inhabilitarlo, sino juzgarlo por tortura, creo eso es una realidad”, dijo Aguilar Osorio.

El dirigente perredista comentó que paulatinamente se verá un poco de avance, y que Leyzaola pudiera tener la mano firme y que ojalá no se le pase, porque entonces sería denunciado.

“Siete meses estuvimos jugando a policías y ladrones en el municipio de Benito Juárez y ahí está el tema fuera de control, asaltos, homicidios, asesinatos, feminicidios y no hay nadie que lo pare, por lo que vivimos en un estados de intranquilidad”, destacó el político.

El plazo de seis meses que el PRD le da a Leyzaola Pérez no es un aval, y reiteran que si no cumple con su función o violenta los derechos humanos, será señalado, aunque en la cuenta ya tuvo un primer error y fue el tema del ruso, por lo que van uno cero y pierde el funcionario.