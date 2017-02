Acusan negligencia del Hospital General a sobreviviente del BPM

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Familiares de Wendy N, sobreviviente de la masacre de hace un mes al interior del Blue Parrot de Playa del Carmen, buscaron apoyo ante en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo, y acusaron que perciben que se ha obstruido la investigación de negligencia contra el Hospital General de esta ciudad, dentro de dicho organismo.

Tanto Emmanuel N. (hermano de la joven baleada), como Diana N. (acompañante durante la tragedia), dieron a conocer que desde el nueve de febrero y al pedir un informe sobre el avance de la investigación a la Cedhqroo, el pasado 16 del mismo mes, les informaron que por el cambio de responsable en el seguimiento del caso, se había atrasado.

“Yo les empecé a preguntar por qué se habían esperado tanto y porque no me habían avisado a mí que el otro licenciado había dejado tirado el caso, lo había dejado sin atención y por qué le estaban dando tanto tiempo al hospital para que formulara su testimonio en defensa y esperarme hasta el martes o miércoles. La señorita no supo qué decirme, solo que a ella le acaban de asignar el caso y no estaba al tanto y no sabía nada, al final cuando yo le seguí preguntando, molesta me colgó”, señaló Diana N.

El hermano de la afectada, aseguró que parte de la acusación por presunta negligencia médica se basa en que aún el cuerpo de Wendy tiene 2 balas que no fueron extirpadas, por lo que no se le puede hacer una resonancia magnética que se le requiere.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Quintana Roo, informó de manera oficial que la investigación se encuentra abierta y la Tercera Visitaduría General en Playa del Carmen se encuentra en espera de que la autoridad rinda el informe solicitado por esta comisión, de acuerdo con lo que marca el Reglamento de Ley de la Comisión. Al respecto, la autoridad tiene plazo máximo el próximo miércoles 22 de febrero.

Cambio de abogado

Sobre el presunto cambio de abogado por parte de la comisión para darle seguimiento a la queja, se aclaró que el licenciado Marco Cruz, en principio recibió la llamada telefónica para dar asesoría a los quejosos y orientar sobre las acciones que se pudieran emprender, incluida la de iniciar la queja ante este organismo y fue él quien levantó el acta para la apertura de la queja, por ser quien en ese momento se encontraba disponible para la atención.

“No obstante por cuestiones de organización y del sistema digital denominado “Sistema de Seguimiento de Quejas”, la queja se asignó a la lic. Lucely Yam, quien administrativamente le correspondía dar el seguimiento del caso. En la oficina de Playa del Carmen existen cuatro visitadores adjuntos, los cuales tienen asignado una clave para organizar los turnos de expedientes de queja”, marca textualmente el comunicado oficial del CEDHQROO.

Mario Hernández Murillo, director del Hospital General de Playa del Carmen, convocó el pasado viernes por la mañana a una rueda de prensa para negar las acusaciones y asegurar que el trato brindado fue el adecuado, en la cual reiteró lo dado a conocer mediante un comunicado oficial por parte del gobierno del estado de Quintana Roo una noche antes.

"Recibió toda la atención"

Básicamente argumentó que desde su ingreso al nosocomio, la paciente Wendy recibió toda la atención médica a cargo de especialistas certificados conforme a los protocolos establecidos y apego a las Normas oficiales vigentes, señaló su director.

Además de que hizo notar que se le ha dado puntual seguimiento a la paciente desde su ingreso y traslado al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, en donde de acuerdo con el reporte médico, la joven está recibiendo el esquema de fármacos con el que oportunamente se inició su tratamiento en el Hospital General de Playa del Carmen, y hasta ahora no hay diagnóstico concluyente de la causa del estatus epiléptico.

“Tengo reportes de que el material que se le aplicó a la fractura ha sido tolerado muy bien por la paciente. Wendy sigue todavía con ventilación mecánica, sigue aún bajo sedación, sin embargo, se le ha ido retirando poco a poco. Tiene 48 horas que no presenta ningún cuadro convulsivo y hay una tendencia a mediano plazo para retirar la ventilación mecánica y someterla a algunas pruebas bajo el consenso de los neurólogos”, indicó Hernández Murillo.