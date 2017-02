Las clínicas y hospitales en algún tiempo no podían surtir las recetas expedidas.

Teresa Pérez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Si habitualmente el Seguro Popular no logra cubrir todas las enfermedades de los 650 mil afiliados en Quintana Roo, con la desaparición de más de 43 millones de pesos del presupuesto federal asignado a la entidad en 2015, empeoraron los resultados.

De acuerdo con médicos del sector, las carencias en clínicas y hospitales fueron evidentes al no poder surtir las recetas expedidas, retrasar procedimientos quirúrgicos por falta de insumos básicos y canalizar al sistema privado a las familias para realizar estudios, pues en los hospitales los equipos médicos estaban sin mantenimiento.

Personal médico señala que aunque los recursos son millonarios, resultan insuficientes ante la alta demanda de atención diaria y sin respiro ni mejora de la infraestructura con la que se cuenta.

“Tenemos en los pasillos de un hospital a personas hospitalizadas en espera de atención porque no tenemos un espacio digno para ellos, dejamos cirugías programadas con el tiempo más largo que podemos porque no sirven los quirófanos, o no tenemos insumos básicos para la cirugía”, afirman galenos adscritos al sector.