Efecto Trump e inseguridad causan desaceleración en inversiones

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La percepción de inseguridad, el efecto Trump y la confirmación de cierres de negocios turísticos en Playa del Carmen, ha causado una desaceleración de inversiones en el destino que se podrían equilibrar durante el primer semestre del año.

Wilberth Gutiérrez Álvarez, presidente de la Asociación Mexicana de Inversionistas Inmobiliarios (AMII), señaló que desde el año pasado habían decidido invertir en propiedades, en la Riviera Maya se están tomando las cosas de manera cautelosa, aunque aseguró que no han retirado sus proyectos.

También te puede interesar: Detienen 10 proyectos inmobiliarios por Trump

Indicó que están realizando sus análisis de manera más precavida, buscando garantías y que las situaciones se vayan equilibrando, por lo que enfatizó que las inversiones continuarán gracias a los atractivos sólidos que esta geografía representa.

“Las inversiones no se han detenido. La gente lo está haciendo con prudencia, ‘con tiento’, checando las cosas con mucho cuidado. Que eso está bien y es normal, yo no veo que haya un freno en las inversiones. Yo pienso que será más lento y con cautela, pero no podemos pensar que ya está todo resuelto, hay que insistir en el tema de seguridad y dar certidumbre a los inversionistas para seguir avanzando, tanto las construcciones que no se han detenido como las nuevas que siguen llegando”, indicó el especialista inmobiliario.

Apuntó que durante el 2016, se registró en promedio 350 millones de dólares de inversión inmobiliaria directa en la zona y proyectó que este año no bajará de esta cifra, reculando a lo dicho a principios de enero en donde estimada un decremento de un 30% o 40%.

Gutiérrez Álvarez señaló que es un momento histórico a nivel nacional para capitalizar el regreso de inversiones nacionales que se han estado desarrollando en el extranjero, además de resaltar que este primer trimestre del año, es una buena oportunidad para relanzar la campaña ‘Hecho en Quintana Roo’, a la par de la campaña federal de ‘Hecho en México’.