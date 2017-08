Hay 12 instituciones de asistencia 'desaparecidas'

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Junta de Asistencia Privada de Quintana Roo, durante la administración pasada, rompió y desapareció 30 expedientes de Instituciones de Asistencia Privada (IAP), además hasta el momento de 56 IAP que recibió, solo 44 fueron constituidas.

Es decir, 12 aun están “desaparecidas”, pues aunque tiene su infraestructura, el comité no ha podido ser localizado, dijo Liliana Rodríguez Ponce de León, delegada de la Junta de Asistencia Privada de Quintana Roo.

Indicó que de esas 12 IAP que no han podido ser localizadas una parte, sin decir cuántas, no fueron constituidas legalmente y otras estuvieron vinculadas al Gobierno de Roberto Borge Angulo.

“Unas no contestas, no las logramos localizar, ni por correo electrónico, ni por oficio, ni llamadas son 12 IAP, de esas hay quienes de plano no se constituyeron o obtuvieron su certificación pero no lograron constituirse. Y así hemos ido depurando el directorio y nos quedamos con 44 que son con las que tenemos que vigilar que se cumplan con los diversos trámites”, comentó.

Indicó que de las 12 IAP que no han podido localizar, unas están en Chetumal y otras más ubicadas en Playa del Carmen, algunas de las cuales vinculadas al gobierno anterior, aunque no dio más detalle del tema.

Comentó que a inicios del año, cuando tomo el control de la Junta de Asistencia Privada de Quintana Roo, recibieron 56 IAP, con el cual trataron de mantener audiencias privadas en todo el estado, con el fin de saber su estatus, menos con 12, que hasta el momento no han sido localizadas.

Puntualizó que hasta el momento no tienen no tienen mucha información de las IAP, pues cuando entraron se dieron cuenta de que les rompieron y desaparecieron aproximadamente 30 expedientes.

“Lamentablemente nos rompieron expedientes, tenemos datos inexactos, no contamos con los últimos informes y tuvimos que contactar a todas las instituciones para que nos envíen una copia de sus expedientes”, dijo.

Precisamente por la falta de informes, no saben cuánto es el recurso con el cual trabajan cada año una IAP, y precisamente, dijo cada una de las 44 que están actualmente en el directorio de la Junta de Asistencia Local, tienen hasta el 31 de agosto para presentar sus informes financieros, mismo que serán analizados con la finalidad de verificar que cuadren con la infraestructura que tienen y con las actividades que hayan hecho a lo largo del último año.

Mencionó que en la administración pasada, quien estaba a cargo era Santiago Alvarado, quien no estaba físicamente en la oficina de la ciudad de Chetumal, pero sí tenía a un comisionado que también era trabajador de Gobierno y que llegaba a la Junta de Asistencia Local entre 3:00 y 4:00 de la tarde para darle tramite a ciertas cosas.

Señaló que las IAP, se quejaron en la nueva administración de que esa persona que estaba con anterioridad, les cobraba entre dos mil 500 y cinco mil, según el tipo de trámite, cuando todos los servicios son gratuitos.

Incluso, mencionó que la entrega recepción, no la quiso hacer la persona que estaba al frente de la oficina de Chetumal y por el contrario se llevo la mayoría de los expedientes electrónicos.