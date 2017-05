Desaprovechan becas de ciencia y tecnología

Alejandra Carrión / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- En 2016, hubo una baja significativa de aprovechamiento de becas que ofrece el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (Coqcyt), a los estudiantes, siendo uno de los obstáculos que el perfil académico del aspirante no fue compatible con el programa.

De acuerdo con el informe de actividades del Coqcyt, el porcentaje de obtención de becas para realizar estudios de posgrados fue de 46.7% de una meta del 100%, es decir, que de 30 disponibles que tenían, sólo entregaron 14.

En 2015, de una meta de100%, lograron entregar 88.8%, es decir, hubo una disminución de 42.1% en 2016.

Según el mismo informe, en ese año no fue el idioma inglés el principal obstáculo como en años anteriores, sino que los jóvenes no pudieron acceder, porque el programa de posgrado seleccionado por los candidatos no se alineó a las áreas de conocimiento establecidas en la convocatoria.

Otro obstáculo al que se enfrentó el aspirante es que el perfil académico no fue compatible con el del programa elegido y una débil justificación en la elección del posgrado o que universidad en la que se ofrece el posgrado seleccionado por el aspirante, se encuentre fuera de los primeros 200 sitios en el “ranking” académico internacional.

Víctor Alcerreca Sánchez, director del Coqcyt, indicó que seguramente los diversos programas que existen en el consejo serán ajustados por el recorte presupuestal, pero las becas siguen disponibles y en este momento están en la etapa de selección para aspirantes que quieran estudiar en el extranjero.

Resaltó que tan sólo en 2016, cerca de 700 mil personas visitaron la Red de Plantarios, un mayor porcentaje fueron jóvenes y estudiantes. “La tarea principal es lograr que los jóvenes que están en formación empiecen a mirar hacia la ciencia y tecnología”.