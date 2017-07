Por esta razón salen los cocodrilos al encuentro con humanos

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Treinta y nueve cocodrilos americanos (Crocodylus acutus) de diferentes tamaños han sido capturados por personal de la dirección de Protección Civil en la isla de Cozumel. Las capturas se realizaron entre el 2013 y el 2016.

Los manglares y humedales de las zonas norte y sur de la isla son el principal hábitat del cocodrilo acutus que, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), forma parte de la ínsula mexicana con mayor presencia de reptiles y anfibios como este organismo.

Ángel Rafael Chacón Díaz, biólogo de profesión, puntualizó que la invasión y desaparición de áreas de humedales y manglares por el desarrollo turístico serán factor para que cada vez más el ser humano tenga encuentros con cocodrilos. "Estamos invadiendo su hábitat y los cocodrilos son territoriales", recalcó.

La noche del domingo el trabajador de un club de playa en la zona sur de Cozumel fue atacado por un cocodrilo provocándole graves heridas. Aunque este no es el primer ataque de un saurio que se conoce, el del domingo se convirtió en el de mayores consecuencias.

El hecho provocó ya un debate en redes sociales en cuanto a que si se deben comenzar a cazar estos animales para "controlar" su población y evitar estos encuentros.

Al ser consultado sobre el control de los cocodrilos mediante su caza, el biólogo opinó que definitivamente que el cazarlos para "controlarlos" no es una opción porque no existen indicios de que haya una sobre población de estos organismos aunque aceptó que no tiene información actualizada de algún censo.

¿Por qué se ven cada vez más?

Explicó que los avistamientos y el reciente ataque de cocodrilos se debe a que estos animales han perdido espacios naturales, debido principalmente al desarrollo turístico.

Agregó que a los acutus se les puede encontrar en aguas dulces, salobres y saladas por lo que es común su presencia en hábitats costeros, humedales y manglares. Recordó que se han hecho avistamientos hasta en el malecón de la ciudad, el más reciente muy cerca del muelle de pasajeros San Miguel.

La afectación de los ecosistemas -recalcó- es lo que está afectado el comportamiento de estos animales quienes regresan a sitios que antes frecuentaban en los que hoy hay construcciones como muelles, clubes de playas, hoteles, condominios y residencias.

Agregó que no debe sorprendernos la presencia de estos animales silvestres pues Cozumel es un enorme ecosistema del que ellos forman parte y sus espacios están siendo invadidos por los seres humanos por lo que debemos contemplar siempre la posibilidad de un encuentro en el que se puede salir herido.

Según la experiencia de Ángel Rafael Chacón el ejemplar de Crocodylus acutus más grande que ha visto era de unos tres metros de largo con un peso de alrededor de 250 kilos en el parque "Punta Sur".

La dirección de Protección Civil capturó en 2013 a 11 cocodrilos, 12 en 2014, siete en 2015 y siete más en 2016. En lo que va del 2017 solo se han reportado dos capturas; una de ellas el protagonista del ataque del domingo.