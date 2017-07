Desechan modalidad de estudios de preparatoria en línea y abierta

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Padres de familia optaron por el bachillerato técnico de la Eva Sámano de López Mateos en lugar de las modalidades en línea y abierta que se les ofreció luego de que no obtuvieron espacios en el Cecyte de Tulum; no obstante, el próximo 7 de agosto personal de la Seyc atenderá a los interesados en estas opciones de estudios. Los telebachilleratos y Emsad, son otras alternativas para los jóvenes, señala el director de Educación Media Superior de la Seyc, Juan Martín Mendoza Coronado.

Personal de la escuela de bachillerato técnico Eva Sámano de López Mateos presentó a padres de familia alternativas para los jóvenes en las tres especialidades que imparte, tras lo cual aprobaron la apertura de este nuevo plantel, cuyo costo de inscripción es por debajo de lo establecido en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte).

La reunión sostenida entre el personal directivo de ese plantel educativo solo dejó pendiente el local donde habrá de iniciar funciones. Como última alternativa se encuentra la escuela privada Il Najil Xooc, ubicada a orilla de la carretera Tulum-Felipe Carrillo Puerto para el turno vespertino, compartiendo el plantel con la unidad Tulum del Instituto Tecnológico Felipe Carrillo Puerto.

Mediante la gestión que llevará a cabo la presidenta municipal Romalda Dzul Caamal, se buscará ocupar espacios en algún plantel como es el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat), o alguna escuela primaria, como puede ser la primaria de la colonia Xulka.

Esta escuela de nivel medio dará cabida también a los jóvenes de Akumal y Chemuyil que no alcanzaron espacio en el telebachillerato de Akumal.

La oferta educativa para los 200 jóvenes que no tuvieron cupo en el unidad Cecyte Tulum, se centra en las carreras técnico en Turismo alternativo, Técnico en Actividades Recreativas y Técnico en Deportes; al término de los estudios reciben certificado y cédula de estudios para incorporarse de inmediato a trabajo o bien, con opción a continuar estudios superiores, dijo Elda María Xix Euán, directora general del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos.

La preinscripción se hará en la Dirección de Educación, ubicada en la biblioteca Jacinto Pat, planta alta y en la presidencia municipal, para facilitar el registro de los alumnos expresó la presidenta Romalda Dzul Caamal.

Por su lado, el Director de Educación Media Superior, Juan Martín Mendoza Coronado, indicó que “la responsabilidad de la Secretaría de Educación son los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, no así las escuelas de educación media superior y universidades que son autónomas en su funcionamiento y administración. Conalep, Cecyte, Cobach, y la Eva Sámano no son la excepción, eso significa que no dependen de la Seyc administrativamente, pero si desde el aspecto académico”.

Los telebachilleratos dependen de la Seyc y la preparatoria en línea depende la Secretaría de Educación Pública, es decir, del gobierno federal, agregó, y todo tiene validez oficial para continuar estudiando.