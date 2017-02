Rubi Velázquez/SIPSE

CANCÚN, Q.Roo.- Las irregularidades y falta de transparencia que existieron durante la pasada administración en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA), asciende a más de 15 millones de pesos.

A pesar de que aún no concluye la auditoría por parte de la Función Pública y otras instancias encargadas de investigar la falta de transparencia que existió al interior del IEEA, durante el período liderado por Javier Novelo Ordóñez, las anomalías encontradas por los actuales colaboradores del instituto, rebasan los 15 millones de pesos, dijo Rafael Quintanar González, director general del IEEA.

Entre las inconsistencias se encuentran la entrega de certificados de forma irregular, además de la falta de controles y mal manejo de recursos, así como falta de transparencia en cuanto a pagos de impuestos y de vehículos, entre otras vertientes.

El miércoles pasado se realizó una junta de gobierno para revisar el tema de la cuenta pública de 2015, “nosotros no vamos a respaldar esa cuenta por las irregularidades encontradas en la carpeta de recepción”.

Destacó que el objetivo de la actual administración del instituto no es fincar responsabilidad sobre alguien en particular, ya que esa es labor de las autoridades y que lo único que busca el IEEA es ubicar, manifestar y asentar las irregularidades en cada proceso, contribuyendo así para el deslinde de responsabilidades y “no cargar el día de mañana el equipo actual de la dependencia con cosas que no nos corresponden”.

Asimismo destacó que hay tres denuncias en la Secretaría de la Gestión Pública que ya vienen arrastrándose de tiempo atrás y que a la actual administración le corresponde dar continuidad a esas y las que se acumulen.

El 80% de los recursos del instituto son otorgados a nivel federal y el 20% restante por parte del estado, de modo que las investigaciones no sólo las realizan instancias estatales, sino también federales, por ello la auditoría final está próxima a ser concluida y revelará la cifra exacta de las irregularidades.