Tengan cuidado con agencias de colocación ‘patito’

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene en la mira a ocho agencias de colocación “patito” en la entidad que no están regularizadas y ofrecen un empleo a los buscadores, aunque para ello les cobran y no siempre les cumplen.

Las revisiones que realizan se hacen tras las quejas que llegan a la dependencia federal de los buscadores de empleo, y en lo que va del año son ocho, aunque al no ser trabajadores no se pueden ingresar las denuncias, pero se hacen visitas dirigidas, mencionó Enoel Pérez Cortez, delegado federal de la STPS en Quintana Roo.

“Muchas de ellas son con fines de lucro, es decir, siempre piden dinero a cambio y no sólo son establecimientos, sino que se da por las redes sociales, aunque en ambos casos al momento de cobrar terminan desapareciendo”, agregó.

En Quintana Roo sólo hay 10 agencias registradas, por lo que es necesario que las personas antes de caer en un fraude se acerquen a la dependencia para pedir información y sepan cuáles son estas 10, además de investigar a la empresa de origen, así pueden saber si existe tal vacante.

Una vez que la STPS las identifica, dan aviso a las autoridades ante la Fiscalía, ya que incluso ellos cuentan con un departamento que vigila el tema cibernético y así pueden castigarlas.

Las agencias de colocación que están reguladas se dividen en dos las que son gratuitas y las que denominan sin fines de lucro, es decir, pueden cobrar, aunque para hacerlo deben estar dadas de alta ante el SAT y emitir facturas.

“Muchas veces no podemos concluir las investigaciones, ya que el quejoso no le da seguimiento a la denuncia cuando ya entra al ámbito laboral, cuando puede hacer la denuncia”, mencionó Pérez Cortez.

El grueso de las agencias está en la zona norte que Quintana Roo, ya que es donde está la mayor demanda de empleos; aunque la STPS no tiene identificado el total de agencias no regularizadas, pues no tienen una dirección fija, es difícil cuantificarlo.