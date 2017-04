Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- El primer suicidio del mes de abril ocurrió ayer alrededor de las 15 horas, en la Supermanzana 260, Manzana 50, sobre la Calle Piracantos, cuando un sujeto decidió terminar con su vida por la vía del ahorcamiento.

El ahora occiso Leonardo C. H. L, de 28 años de edad, llegó de su trabajo para ir con su tío C. C. de 52 años, a comprar unas bebidas para pasar la tarde. Ahí estuvieron conviviendo un largo tiempo, hasta que Leo dijo que se acostaría un rato para descansar.

El tío no se dio cuenta de que a su sobrino le pasaba algo y en el momento en que intentó despertarlo, se dio cuenta de que ya no contaba con signos vitales, por lo que pidió la ayuda de los cuerpos de emergencia.

Se confirmó que el fallecido se había suspendido de una hamaca, pero el familiar al verlo en esa posición lo descolgó. Al lugar aribaron elementos de la Policía Municipal quienes de inmediato acordonaron la zona y permitieron la entrada del Servicio Médico Forense.