TULUM, Q. Roo.- Un total de 26 funcionarios de diferentes niveles y dependencias de la pasada administración municipal, serán denunciados por estar implicados en la presunta malversación o desvíos de 36 millones de pesos de recursos federales que no han sido subsanados, o comprobado de manera adecuada ante el actual gobierno.

Romalda Dzul Caamal, alcaldesa del noveno municipio de Quintana Roo, aseguró que en próximas fechas se estarán interponiendo las querellas pertinentes y que ya se ha notificado la situación de irregularidades a la Auditoria Superior del Estado.

“Seguimos con el proceso legal. Nosotros cumplimos con hacer las cosas como se debe, tratamos de apegarnos a derecho. Seguimos con el proceso de notificar a los funcionarios públicos que no han solventado algo de su administración. Hoy el pueblo quiere cuentas claras y es lo que tratamos de darles”, dijo la munícipe.

Puntualizó que aunque se devuelva los recursos públicos que se han detectado con anomalías en cuanto a su manejo, existen penas corporales que dependerán de la evaluación de las pruebas presentadas a la Auditoría Superior.

“Es una situación difícil y no es una novedad para nadie que todos los municipios los estamos encontrando económicamente complicados, pero eso no nos va parar. Nosotros seguimos trabajando en proyectos que podamos cristalizar para los ciudadanos”, añadió Dzul Caamal.

No han huido

Ante el cuestionamiento sobre la disponibilidad de su antecesor David Balam en Tulum para responder a las autoridades sobre su gestión, aseguró que todavía está localizable y que varios elementos del pasado gabinete han estado respondiendo para rendir cuentas.

La alcaldesa añadió que gracias a la recaudación local se ha logrado estabilizar las finanzas municipales, actualmente no hay deuda pública en Tulum, e incluso, que no han tenido que requerir algún tipo de préstamo o financiamiento.

“Estamos dando agilidad al proceso. Todos lo que tengan algo que responder lo tendrán que hacer. No sabría decir si van o no a huir pero hasta el momento yo sé que sí están disponibles. Los recursos faltantes que hemos detectado fueron utilizados en otros rubros como la cuenta corriente y ahí ya no sabemos”, finalizó Romalda Dzul.