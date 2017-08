¿Quieres saber si tienes diabetes? Asiste a esta campaña

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Juan José Calzada, presidente de la asociación Sumando y Pensando por México, hace una invitación al público en general para asistir a la campaña de concientización sobre la diabetes, en la cual se otorgará información y todo lo relacionado con este padecimiento.

Se llevará a cabo el próximo viernes 4 de agosto, en el domo deportivo de la Región 103, como referencia, a espaldas de la Iglesia de la Merced, sobre la ruta 5, en punto de las 7 de la noche.

La Asociación Sumando y Pensando por México es una asociación sin fines de lucro que trabaja en conjunto con el esfuerzo ciudadano para solucionar problemas que se viven hoy en día, por medio de la búsqueda de personas que tengan quejas, problemáticas o que no hayan sido escuchadas sobre algún teman en específico, para darles apoyo.

Lo que se busca al crear esta campaña es acercarse a las personas que por miedo o por falta de información, no sepan qué daños son los que causa este tipo de enfermedad y sobre todo que la población sepa que cuando adquieres este padecimiento ya no hay vuelta atrás, pues no tiene cura.

Habrá médicos especializados en el tema, 300 pruebas para la detección de la diabetes, seguimiento del padecimiento, atención y también habrá pruebas de la vista, todo será completamente gratuito.

Además también asistirán personas que darán su testimonio de cómo lograron detectar la diabetes a tiempo y llevar una vida normal gracias a este tipo de programas.

Con información de Sergio Orozco/SIPSE