Deudas ahorcan a los empresarios de Carrillo

Jesús Caamal / SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Las deudas que empresarios de Felipe Carrillo Puerto mantienen con algunos bancos les impide acceder a proyectos de financiamientos, por ejemplo, el Crédito a la Palabra Mujer MIPYME, que anunció el gobernador del estado, Carlos Joaquín, en el marco de los 100 días de administración.

Las convocatorias de financiamiento están enfocadas a las mujeres emprendedoras y van desde los 10 mil hasta los 50 mil pesos. Maricela Talles Chi, titular de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), informó que 35% de los comerciantes, mujeres, afiliados a la Cámara no pueden acceder a los pro yectos, porque tienen deudas con bancos o préstamos hipotecarios.

Comentó que para la convocatoria se abrió a partir del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, así como la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) y la Secretaría de Desarrollo Económico Sin embargo, uno de los requisitos para acceder al financiamiento es no tener adeudo con ninguna institución bancaria.

“Este tipo de proyectos están enfocados a las mujeres, porque son las que siempre se mantienen frente a su negocio, pero en Carrillo Puerto nos encontramos con un problema, el cual es que las empresarias que se han visitado se encuentran en el buró de crédito o su historial crediticio no es muy bueno”.

Talles Chi señaló que son muchos los factores por los que las mujeres pueden estar en buró de crédito o no estar al corriente de algunos de sus pagos, e incluso, algunos pueden tratarse de cantidades menores o insignificantes, pero es una limitante en este momento para acceder a financiamientos.

No obstante, existen casos como el de Rosenda Poot, propietaria de un comercio, que aunque no se encuentra en buro de crédito y ni tiene un mal historial creditico, no está interesada en el financiamiento.

“No está en mis planes adquirir financiamientos, porque la situación esta difícil y temo no tener lo suficiente para solventarlo posteriormente”, puntualizó la pequeña empresaria.