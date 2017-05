Etiquetan $10 millones para mejorar la imagen urbana de Bacalar

Javier Ortiz / SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- El Gobierno del Estado destinará 10 millones de pesos para la rehabilitación de calles de Bacalar este año, aunque no tiene contemplada a la avenida Costera, paso obligado de miles de turistas cada año.

Jorge Alberto Portilla Mánica, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), informó que buscarán mejorar la imagen urbana del Pueblo Mágico de Bacalar con la rehabilitación de las arterias que se encuentran en malas condiciones, a fin de que se siga consolidando como destino turístico.

No obstante, aclaró que en el caso de la avenida Costera, que se ha convertido en una de las demandas más sentidas de los bacalarenses, no se encuentra contemplado dentro de dichos recursos, aunque admitió que elaboran un proyecto de rehabilitación para esa importante arteria, “sería un saneamiento, no a profundidad, para darle mejor viabilidad”.

Dijo que desde el inicio de la actual administración estatal, han estado llevando a cabo acciones de rehabilitación de calles en las comunidades que se ubican en la parte oeste de la geografía municipal.

El proyecto a seis años del actual gobierno, es mejorar la infraestructura del primer cuadro de cada una de las comunidades que dignifique el nivel de vida de sus habitantes, señaló el funcionario estatal.

Prestadores de servicios turísticos de Bacalar, consideraron prioritaria la atención de la avenida Costera, ya que es el sitio por donde entran los miles de turistas que llegan al Pueblo Mágico a conocer la Laguna de los Siete Colores.

Nicanor Piña Ugalde, presidente de dicho Comité, enfatizó que como parte de sus responsabilidades, cada año ha planteado la imperante necesidad que se brinde atención a esa zona, considerada turística, en virtud de que es la primera impresión que reciben.

Dijo que aflora su peor condición durante la temporada de lluvias, que es cuando se forman enormes baches en zonas bajas, que incluso dificultan el paso de los vehículos, lo que ha ocasionado que los propios bacalarenses con recursos propios los tapen con material de sascab y piedras.