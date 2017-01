Redacción

CHETUMAL, Q. Roo.- Tras asegurar su rechazo al incremento de los precios de las gasolinas, el diputado independiente, Juan Carlos Pereyra Escudero confirmó que donará a la Cruz Roja y otros organismos asistenciales, la dotación de combustible que mensualmente recibe como integrante de la XV Legislatura del Congreso del Estado, de acuerdo con información de un comunicado.

Al término de la sesión solemne, celebrada ayer en la sede del Poder Legislativo con motivo del 42 aniversario de la Constitución Política de Quintana Roo, el legislador indicó: "Es mi voluntad como político y ciudadano. No puedo ser indiferente ante la molestia de millones de mexicanos y miles de quintanarroenses que se sienten enfadados por el desproporcional incremento a los hidrocarburos".

Además, negó la supuesta ampliación a la partida de combustible que tendrían los diputados por el incremento a las gasolinas. "Desconozco tal rumor. Hasta el día de hoy no me han notificado, pero no creo que sea así. Al igual que la administración del gobernador, Carlos Joaquín, el Poder Legislativo tiene su plan de austeridad”, comentó.

Con este anuncio, Pereyra Escudero renuncia a los vales de gasolina, que a partir de ahora serán canalizados a la Cruz Roja, Servicio Público y organismos asistenciales.