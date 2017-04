Exdiputados recibieron ‘autorización’ para tener escoltas

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Comité de Autorización de Escoltas detectó que al menos dos ex diputados locales recibieron autorizaciones para gozar del servicio, a pesar de que la Ley de Seguridad Publica no aplica para los representantes populares.

Francisco López Mena, secretario de Gobierno reconoció que se trata de Pedro Flota Alcocer y Luis González Flores, cuyos casos serán analizados la siguiente semana para reincorporar a los agentes que se encuentren a su servicio.

De acuerdo con la información recabada, en el caso de Pedro Flota Alcocer goza del servicio de escoltas desde que dejó el cargo de Secretario de Seguridad Pública en el año 2007, mientras que González Flores, desde que fungió como secretario de Gobierno.

La información que tiene la autoridad actual es que ambos habrían recibido autorizaciones por parte del Comité anterior en su calidad de ex diputados locales.

“Inclusive (tenían escoltas) del Poder Legislativo. En el caso del diputado es un representante de la comunidad que ejerce una función pública, pero la ley no le aplica, aunque hay casos donde la Comisión autorizó escoltas”, mencionó.

Reconoció que existen más ex funcionarios que aún gozan del servicio de escoltas, tales como Gabriel Mendicuti Loría, Román Quian Alcocer, ex secretarios de Gobierno, Gaspar Armando García Torres, ex procurador de Justicia.

El artículo 52 de la Ley de Seguridad Pública establece que cualquier otro ex servidor público podrá gozar del servicio de escoltas, en razón de los servicios prestados en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia o en la Secretaría de Gobierno.

Sin embargo, únicamente en el caso de ex gobernadores se aplicará la protección de manera automática, según el artículo 51 de la misma ley.

Hasta el momento no existe una estima del número real de policías que estén cumpliendo funciones distintas para las cuales fueron contratados, sino que están al servicio de algún ex funcionario.

“Vamos a analizar caso por caso y se irán dando a conocer en su momento”, mencionó López Mena.

En el caso del ex gobernador Roberto Borge Angulo, quien tiene actualmente 10 escoltas, aclaró que se trata de una decisión temporal mientras acredita el número real de agentes que tenía a su servicio con funciones de escolta.

Para el Secretario de Gobierno, los escoltas son aquellos que acompañan personalmente al individuo y no aquellos encargados de cuidar edificios o viviendas.

En el caso de los servidores públicos en funciones, Francisco López Mena señaló que las peticiones que existan serán atendidas, una vez concluido el tema de ex funcionarios.

La Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, establece un promedio en el número de agentes de seguridad personal, además de periodos específicos de servicio para ex funcionarios.

Ante esa situación, las autoridades trabajan en las reformas necesarias para que el Comité de Autorización tenga libertad de análisis y, con base en el nivel de riesgo, determinar cuántos escoltas y por qué tiempo, a fin de evitar gastos innecesarios.