La dependencia tiene presupuestado recursos, pero no ha sido instalada formalmente.

Alejandra Galicia/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Dirección de Protección Animal que se aprobó en la administración pasada encabezada por Paul Carillo de Cáceres se encuentra en pausa, para ser implementada en esta administración de gobierno municipal.

El proyecto ya tenía colocado un presupuesto de al menos siete millones de pesos anuales que servirían para la atención a favor de los animales de Benito Juárez, además de activarse vigilancia y atender casos de maltrato animal.

Berenice Polanco Córdova, regidora y presidenta de la Comisión de Turismo y Ecología, dijo desconocer por qué la dirección no se ha instalado formalmente, sin embargo, si la dependencia tiene presupuestado recursos es posible que haya un retraso en la publicación del Diario Oficial del Estado que al no presentarse ahí no puede inaugurarse la nueva dependencia para iniciar operaciones.

Agregó que atenderán el tema para impulsar la dependencia que en este caso el Centro de Atención Canina (CAC) se convertiría en la nueva dirección para atender a la fauna callejera o en riesgo de Cancún

De acuerdo con la planeación elaborada en la administración municipal anterior, la Dirección de Protección Animal se encargaría de realizar vigilancia y regularizar los centros de adopción existentes en la ciudad, así como veterinarias, clínicas, tiendas enfocadas al cuidado de las mascotas, además de administrar el padrón de asociaciones civiles que protegen a los animales.

La misma dependencia se encargaría de impulsar campañas de vacunación antirrábica, y el fomento a la protección de animales y también trabajar en el combate de la venta de mascotas en la vía pública.

En la administración pasada el ex regidor Antonio Cervera de León, que presidia la comisión de Asistencia Social y Salud, mencionó que en la dirección operaría personal que atendería los casos de animales en adopción y violencia, ya que en agosto del año pasado se dio a conocer el reglamento de Protección y Bienestar Animal que se homologó con la ley que existe en el estado desde hace más de tres años, misma que serviría para dar atención a los casos de maltrato animal de Cancún.