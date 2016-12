Redacción

CANCÚN, Q, Roo.- Lo que parecería una clásica broma del “Día de los Inocentes” se fue convirtiendo en una realidad y es que a partir de este día, el Profesor Irving Rubirosa deja de ser el director técnico de Pioneros de Cancún, ya que junto a su cuerpo técnico emigrarán a un equipo de la Liga de Ascenso.

De acuerdo con información del boletín, el presidente de Pioneros FC, David Ávila, informó que de común acuerdo, se ha terminado la relación laboral con Irving Rubirosa, ya que al ahora ex timonel rojiblanco se le presentó una oportunidad para dirigir en la Liga de Ascenso y es por eso que junto a su auxiliar Alejandro Jácome y el preparador físico Martín Soria, emigrarán a la categoría superior.

“Desde hace tiempo teníamos un arreglo con Irving de que si se le presentaba una oportunidad en una categoría superior, el club les daría todas las facilidades y todo fue muy rápido porque el Ascenso también inicia la próxima semana y ahora estamos en búsqueda del sucesor que pueda venir a dirigir al equipo”, apuntó Ávila Díaz.

Por la mañana en el Estadio Cancún 86, Irving Rubirosa acompañado por su cuerpo técnico, se despidió de los jugadores con una última charla y en un momento emotivo, el grupo le obsequió un par de playeras con las firmas de cada uno de los elementos que conforman el plantel.

“Con sentimientos encontrados porque por un lado dejó esta institución a la que quiero mucho, un grupo de jugadores que tienen todo para ser campeones y muy agradecido con el apoyo de la directiva, con Paul Carrillo, con Remberto Estrada, con David Ávila y sobre todo con la gran afición de Pioneros que siempre me cobijo y estuvo con nosotros en las buenas y en las malas, este no es un adiós, yo solo me adelanto pero sé que pronto voy a ver a Pioneros en la Liga de Ascenso”, apuntó Irving Rubirosa, luego de despedirse de los jugadores.

Acerca de la contratación del nuevo técnico, el presidente de Pioneros ya viajó a la Ciudad de México en dónde está estudiando varias opciones para ver quién es el sucesor, decisión que tendrá que ser inmediata ante el inicio del torneo, entre tanto y de manera interina, será Enrique Vela y el Profesor Jesús Carbajal se harán cargo de los entrenamientos.