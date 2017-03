Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- Comienza investigación la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Quintana Roo (CEDHQROO), sobre presuntos actos de discriminación que ocurren cotidianamente contra personas con discapacidad de parte de unidades de los diferentes tipos de transporte público en la ciudad.

Esto debido a que taxistas del sindicato ‘Lázaro Cárdenas del Río', camiones de Tucsa y combis; quienes explotan concesiones públicas otorgadas por autoridades de gobierno; no tienen la sensibilidad de brindar adecuadamente este servicio a personas invidentes o individuos en silla de ruedas.

Personas allegadas a los afectados documentaron en video cuando a finales del mes de febrero taxistas se negaron a subir a invidentes con su perro guía, dejándolos esperando y subiendo a otras personas en la colonia Colosio, además de un segundo caso de una persona en silla de ruedas que ha denunciado que ni los camiones ni las combis se paran a darle servicio.

“Se les orientó y se les dijo que se les puede apoyar por parte del organismo para poner la queja primero ante Sintra y también para si lo desean remitir la queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), si así lo desean”, informó la vocería oficial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Incluso señalaron que de igual forma, se procedió a hacer del conocimiento a la coordinación de ‘Atención a la Niñez, Adolescencia y Discapacidad’, dependiente del mismo órgano con el objetivo de proponer visitas de capacitación para los gremios transportistas que han sido evidenciados en estas prácticas y sensibilizarlos.

“Desgraciadamente vivimos discriminación en el transporte público. La mayoría de los taxistas, cuando nos ven con lentes, gorra y bastón en mano no nos hacen parada y el 60% de las veces que lo ocupo no me dejan en el lugar correcto y se enojan y no nos tienen paciencia. En los Tucsa antes no nos respetaban, aceleraban y hasta nos caíamos, aunque han mejorado bastante, incluso en la combis”, acusó Raúl Olivares Juárez, persona invidente que es responsable del Aula Integral en el DIF de Solidaridad.

Ante esta realidad, propuso que se especialice a algunas unidades tanto en el servicio a ciudadanos con discapacidad, como para personas de la tercera edad, quienes padecen diariamente malos tratos.

Durante el presente año la dirección de Inclusión y Equidad de Género ha recibido al menos 3 quejas sobre el mismo tema cada 15 días.

“En el caso de los camiones no se paran, o se pasan de largo ni se detienen para apoyarlos. Las combis también hacen caso omiso para poderlos apoyar, aun cuando tengan espacio, porque la silla de ruedas pueda caber en la parte de atrás de la combi, no quieren dar apoyo”, recalcó Rafael Barragán, director de dicha dependencia.

Por su parte Jesús Pastor Martín Medina, secretario general del sindicato de taxistas y combis ‘Lázaro Cárdenas del Río’ dijo:

“Se está trabajando fuerte con los compañeros. No puede suceder ese tipo de cosas, deben de prestar el servicio. No puede suceder eso. Como agrupación estamos trabajando en mejor el servicio. En breve estarán circulando las primeras unidades de servicios colectivo local (Combis) con rampa para personas en silla de ruedas. Y contarán hasta con aire acondicionado”, dijo el dirigente sindical.