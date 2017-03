Desde tribuna, diputado se disculpa por agredir a periodista

Ernesto Neveu/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El diputado perredista José Esquivel Vargas se vio orillado ayer a ofrecer disculpas públicas desde la tribuna del pleno parlamentario del Congreso del Estado, tras amenazar al reportero de Novedades Chetumal, Benjamín Pat, la noche del pasado lunes.

“Refrendo mi compromiso y mi respeto total a los medios de comunicación. Soy una persona que está de acuerdo con la libertad de expresión. Soy una persona que gusta de hablar con la verdad y decir las cosas como son (…) Quiero hacer y pedir una disculpa pública y aprovecho que se encuentra el compañero Benjamín frente a nosotros. Es en verdad una situación complicada que algunas palabras se interpreten de otra manera. Es por ello que públicamente reitero mi respeto al trabajo de los medios de comunicación”, dijo.

El legislador aprovechó la lectura de su informe como presidente de la mesa directiva del mes para expresar sus disculpas por la agresión que cometió en contra del comunicador, quien publicó en su oportunidad el resultado de una investigación sobre el desempeño de los diputados, donde Esquivel Vargas se vio poco favorecido.

La escasa productividad del legislador le valió ser incluido entre los diputados que menos aportan al Congreso del Estado, a partir de información oficial obtenida del propio Poder Legislativo.

Esto detonó en la velada amenaza al integrante de esta casa editorial, a quien señaló que “cuando la información sea real, chin… a mi madre que me acerco, te saludo y te digo ‘gracias’, pero esta vez es falsa. No te metas conmigo. Esta vez te la voy a pasar, pero la próxima no. Te lo digo enfrente de tus amigos para que quede constancia”.

Luego, el asunto estalló en redes sociales y derivó en un posicionamiento a favor de la libertad de expresión y la tolerancia expresados por Jorge Aguilar Osorio, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado, y por el propio Carlos Manuel Joaquín González, jefe del Ejecutivo estatal.

No obstante, dada la gravedad del incidente, Benjamín Pat plasmó el antecedente en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en tanto el equipo de abogados de Novedades Quintana Roo analiza los términos de una demanda ante la fiscalía correspondiente.