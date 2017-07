Donan 'vida' estudiantes de la Universidad de Quintana Roo

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Ante la necesidad del Bando de Sangre de continuar decepcionando donaciones para mujeres, enfermos con cáncer y accidentados, alumnos de la División de Ciencias de la Salud se suman a la donación altruista.

Karen Balam Vázquez, alumna de la carrera de Farmacia de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), hizo un llamado a los jóvenes para que tomen conciencia y pueda sumarse a las donaciones de sangre.

Comentó que es importante que entre la comunidad estudiantil y los jóvenes se promuevan la cultura de la donación voluntaria y altruista de sangre.

“Los futuros profesionistas, debemos dar el ejemplo y participar en estas actividades para ir forjando una sociedad solidaria que brinde ayuda sin mirar a quien” enfatizó.

Resaltó que las campañas de donación por parte de los universitarios se llevan a cabo cada año y ante la buena respuesta se prevé que sea dos veces.

Asimismo, Angélica Alvarado Fierro, alumna de la División de Ciencias de la Salud (DCS), resaltó que es una satisfacción saber que, donando sangre se contribuye a salvar vidas.

“Esperamos que con este ejemplo, se motive a más jóvenes de manera desinteresada”, dijo.

El banco de sangre de Chetumal, realiza una campaña sobre donación altruista, bajo el lema “Donar sangre, donar ahora, donar a menudo”, mismo que se lleva a cabo en centros de trabajo, en la población en general y escuelas del nivel superior.

Mauro Rosas Cortés, subdirector del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, resaltó que los accidentados, así como niños, jóvenes y adultos con cáncer o mujeres con problemas obstétricos, son la población que más requieren de unidades de sangre para poder recuperarse.

Indicó que en Chetumal, más de seis mil 400 donaciones han captado de 450 donadores altruistas de enero a mayo, beneficiando a más de 12 mil 900 pacientes hospitalizados.

Indicó que el 90 % de los donadores al año, son personas que no son familiares de pacientes.

Finalmente, invitó a la ciudadana a donar sangre, para lo cual deben de tener de entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, presentar una identificación vigente, presentarse en ayunas, no haber tenido alguna enfermedad aguda durante las últimas 3 semanas, no estar tomando medicamentos, no haber consumido alcohol y tabaco 72 horas previas a la donación, entre otros requisitos.