Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo.- Estiman que arriba del 90% en la estadística local de donadores, que han llegado durante el inicio del 2017, han sido rechazados en el Banco de Sangre del Hospital General de Playa del Carmen.

A este segmento se le ha denominado como ‘donadores diferidos’, quienes no pasan los estándares de salubridad requeridos en su primer intento por no tener el ayuno adecuado, consumieron alcohol, algún tipo de medicamentos de manera reciente o se encuentran enfermos en el momento de intentar donar.

Esto después de un usuario expusiera que durante la última semana no han podido hacer valer a los donadores que necesita para poder realizarse una cirugía de remoción de un lipoma.

“En el hospital me pidieron unos análisis de sangre y un donador de sangre para poder programar la cirugía, ya llevo dos posibles donadores que van al hospital para hacer la donación y al final no han podido donar por falta de glóbulos blancos en el análisis de sangre, el día de ayer acompañe a una amiga que me haría el favor para donar sangre el primer proceso le sacaron sangre para checar si es apta para la donación, después paso a valoración médica en donde le hacen un cuestionario. Aquí en playa mucha gente es de fuera y si es muy difícil conseguir personas que quieran donar sangre o más bien que puedan ya que los requisitos son muy estrictos y pues sigo en la búsqueda de alguien que pueda y quiera donar ya que el banco de sangre no cuenta con suministros para la cirugía que requiero y eso que mi tipo de sangre es universal "o" Rh positivo” dijo Roberto N.

Al respecto la doctora América Sevilla Aguilar, directora del Banco de Sangre, dijo que los donadores diferidos son personas que por lo general tienen prácticas de riesgo por consumo de drogas activos por ejemplo, hay personas con enfermedades del corazón que tampoco pueden donar o han tenido múltiples cirugías en meses recientes.

“Es importante que sean conscientes de que las unidades deben cumplir con todas las normas y controles y que eso les puede asegurar que sus familiares están recibiendo la sangre más segura posible. Todo esto lo hacemos siguiendo las normas de salud pero como puedes ver muchas de las personas que son diferidas pueden regresar a donar días después si ya cumplen con los requisitos, lo cual pasa muy seguido”, enfatizó la especialista.

Aunque aseguró que, aunque es variable, se registra un promedio de 45 más o menos donadores efectivos a la semana.