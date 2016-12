Alejandra Flores/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Hoy es un gran día para los miles de seguidores del grupo británico Duran Duran, quienes ya entonan algunos de sus éxitos para vivir con toda intensidad la noche del concierto que a partir de las 18:30 horas en el Moon Palace Arena, reunirá a miles de turistas nacionales y extranjeros, así como a locales dispuestos a bailar al ritmo de temas como “The reflex”, “The wild boy”, “New moon on monday”, “Sunrise”, “What happens tomorrow”, “All you need is now”, “Girl Panic!” o “Pressure off”.

La banda y sus ritmos pop románticos tan populares en la década de los 80, se ha mantenido vigente gracias al estilo new wave y funk de sus canciones, así como al estilo que liga a la marca Duran Duran con algunos de los más famosos diseñadores de moda de la Gran Bretaña, y que 40años después, les mantiene en las play list de por lo menos tres generaciones.

De Duran Duran, MTV afirma que son “la fuerza pop más dominante de los últimos 40 años", mientras que la revista Billboard los denomina como " La última banda en pie".

Precio y áreas

Esta banda, con más de 100 millones de discos vendidos y más de 20 temas en las listas de popularidad, llegará al escenario del Moon Palace Arena con un show que dará inicio en punto de las 21 horas. Los asistentes podrán ocupar la zona general B, por mil 690 pesos, o la zona general A, por mil 990, ambas áreas para permanecer de pie y ésta última frente al escenario.

La zona con asientos numerados va de la bronce, con boletos en 990 pesos; plata en mil 290 pesos; zona oro en mil 490, y la VIP, en dos mil 690.

Los boletos pueden adquirirse a través de ticketmaster y, en Cancún, en las oficinas de Cedis de Moon Palace, desde las 10 y hasta las 17 horas.

También pueden comprarse en las oficinas ubicadas en el centro de Cancún, ubicadas en la avenida Acanceh, en Plaza San Ángel Inn Supermanzana 15A local 7, de 15 horas en adelante.