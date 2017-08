Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- La cantidad extraordinaria de sargazo que dejó en las playas del estado la tormenta tropical Franklin, es retirada por los concesionarios de zona federal pero la Dirección de Ecología pidió evitar el uso de la maquinaria porque puede afectar nidos de tortugas, dijo el titular del área, Francisco Chan Chablé. Antes, el personal de vigilancia de la dirección a su cargo, debe señalizar los nidos para ubicar la destrucción, sostuvo el entrevistado, esto a pesar de las quejas de hoteleros en el sentido de que demoran mucho tiempo en acudir a ubicar los nidos debajo del sargazo.

Desde el paso de la tormenta tropical, el personal de Zofemat se ocupa de la limpieza de las playas públicas de la cabecera municipal pero evidentemente no se dan abasto, agregó, por lo que se ha dejado que los concesionarios se ocupen de la limpieza, pero algunos han empleado maquinaria para acelerar el retiro del material marino en perjuicio de los nidos que quedaron sepultados bajo el sargazo.

Se le pidió al personal de los hoteles no emplear maquinaria para retirar el sargazo a fin de garantizar que los nidos que haya en esas playas no se vean afectados. Reconoció que hay quejas por la lentitud con la que se localizan los nidos, sin embargo, en definitiva no podrán emplear maquinaria.

Hay zonas donde se carece de vigilancia por falta de personal como es el caso de Tankah, donde hay reportes de eclosión de tortugas que no tienen ayuda para sortear el sargazo y algunas han muerto, y en otros casos la gente que pretende ayudar no conoce las medidas para evitar la mortandad de las tortugas.

Recomendó que no sean puestas en agua, el animal por instituto mueve sin parar sus aletas para llevar al mar y eso le ocasiona fatiga aunado a que no se les alimenta y eso las lleva a la muerte tanto como meterlas al mar a plena luz y hacerla presa de sus depredadores naturales.

Después de la tormenta, dio que dos tortugas subieron a la carretera Tulum-Boca Paila a la altura del hotel El Pez, pero se les guio de vuelta al mar al no encontrar las condiciones propicias para el desove.

Los pocos voluntarios que hay preparados se ocupan de salvaguardar los nidos y se espera que la eclosión llegue a feliz término, concluyó.