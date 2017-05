Descubren edificaciones arqueológicas en Villas del Sol

Daniel Pacheco/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Al menos 9 edificaciones arqueológicas han sido descubiertas por parte de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dentro de terrenos del fraccionamiento Villas del Sol que pretenden ser urbanizados, a un costado del extremo sur de la avenida Gavilanes.

Helia del Carmen Trejo, arqueóloga de la mencionada institución y una cuadrilla de 6 elementos especializados en detección y rescate de vestigios prehispánicos, comenzaron hace 4 meses trabajos de reconocimiento del área previo a los trabajos de urbanización sobre 15 hectáreas.

La especialista explicó que en estos puntos se encontraron estructuras pétreas elevadas, que se utilizaban de manera habitacional, además de algunas albarradas, mismas que se consideraron en el proyecto de prospección para recuperar información e integrarla al Atlas Arqueológico de Quintana Roo.

“Esto es parte de nuestra historia y si se destruyen, pues no vamos a tener toda esa información que podemos recuperar en esos trabajos. Entonces es importante no sacar las piedras, no tratar de escarbar como para ‘encontrar tesoros’, porque nunca los van a encontrar. Pero si están destruyendo la historia”, subrayó la investigadora.

Territorio quintanarroense

Afirmó que todo el territorio quintanarroense, en especial el costero, estuvo ocupado en la época prehispánica, por lo que continuamente las estructuras se estudian, se registran y se analizan para que posteriormente se preserven dentro de las zonas habitacionales como parte del entorno, en sus áreas verdes y del mismo desarrollo urbano.

“Lamentablemente mucha gente piensa que el desarrollo debe destruir lo anterior, pero debemos primero conocer que es lo que había, quienes vivieron, cuando, cómo vivían y toda esa información se destruye en el momento en que no preservamos los vestigios”, enfatizó Helia del Carmen Trejo.

Actualmente se conocen de manera popular más de 5 puntos arqueológicos en la zona urbana.

Según señala, cuando se autoriza algún tipo de desarrollo constructivo, el INAH recibe la notificación y se comienza a hacer un recorrido en la zona para verificar los vestigios, con la particularidad que en cada participación que ha tenido durante el último año en este municipio se han hallado puntos arqueológicos.

Actualmente se conocen de manera popular más de 5 puntos arqueológicos en la zona urbana de Playa del Carmen, cabecera municipal de Solidaridad, desde Playacar Fase 1, pasando por la calle 2 casi con playa, sobre la Quinta Avenida, en Xcalacoco, en un área verde del Home Depot, además de los recientes hallazgos que se han detectado en Ciudad Mayakoba.

Cada uno de estos descubrimientos históricos deben ser reportados en la sede del INAH en la ciudad de Chetumal, sobre la avenida Insurgentes, o en el museo de arqueología en San Miguelito y en la oficina anexo al Centro de Convenciones de Cancún.