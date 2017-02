En vez de que Como cien policias y marinos y demas oficiales se queden parados con Como 20 patrullas estacionadas en el lugar de los hechos cuidando que el ejecutado no se valla a escapar y platicando entre ellos el ultimo capitulo de la rosa de guadalupe deberian dejar a tres policias en el lugar y los demas podrian ir a tratar de capturar a los delinquentes. Si pueden atrapar a los delinquentes nada mas que no quieren agarrarlos. Me dueles Mexico.