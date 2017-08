Disminuyen período de castigo a ejidatarios

Gloria Poot/SIPSE

KANTUNILKÍN, Q. Roo.- Con fecha 04 de abril de este año se encuentran sancionados 19 campesinos porque siempre están en contra del desarrollo del ejido de Kantunilkín, integrado de acuerdo al padrón ejidal de mil 116 campesinos.

La propuesta de a seis años de castigo fue a cargo de Tiburcio Dzib Canul, pero ahí en la asamblea de segunda convocatoria la visitadora agraria, Erika Hernández Marcial, explicó que de entrada que sea de un año, de tal forma con la asistencia de 490 campesinos fue aprobado que no tendrán derecho a voz y voto del 04 de abril del 2017 al 04 de abril del 2018.

Se tratan de los ejidatarios: Isidro Chuc Sima, Fortunato Canché Kau, Basilio Canul Euan, Raymundo Canul Moo, Hernán Dzib May, Octavio Chimal May, Francisco López Canul, Benito Ake Bonilla, Candelaria Sulub Cauich, Inocencio Moo Chan, Jesús Valerio Tuz Canul, Ambroncio Chuc May, Elizabeth Góngora Chimal, Mamerto Itzá Nájera, Faustino Chan Yam, Amado Chan Tah, Catalino Yam Uc, Renato Renán Góngora y Alonzo Francisco Dzib Chan.

Este medio de comunicación tiene documentos donde fue registrado el acta ante el Registro Agrario Nacional (RAN), donde se encuentran sancionados estos ejidatarios y actualmente son los que se encuentran desestabilizando la tranquilidad del ejido.

En esa asamblea fungió como presidente de la mesa de debates, Abelardo Pool Che; secretario, Manuel de Jesús Cauich Oxte; Lucio Canul Ku, Santiago May Ay, primer y segundo escrutador.