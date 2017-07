El Decálogo del buen turismo

Hace apenas unos días, en el inicio de la temporada vacacional de este verano, el Gobierno de Quintana Roo a través de la Secretaría de Turismo dio a conocer el documento llamado “Decálogo del Buen Turismo”, que establecen una serie de recomendaciones para que los prestadores de servicios turísticos de la entidad logren la tan ansiada satisfacción del turista.

En el Decálogo, se invita a los prestadores de servicios a hacer feliz al turista, a brindarle un buen trato, a tener servicios de calidad y limpieza, promover la movilidad de los turistas y respetar la integridad de quienes nos visitan. Por supuesto que es en esfuerzo que vale la pena aplaudir y, en lo personal, creo que muchos de los prestadores de servicios serios lo llevarán a cabo, porque ya lo hacen desde hace muchos años.

Pero ojalá que con este decálogo también se sientan aludidos aquellos que (y no lo digo yo, lo dicen las encuestas) en muchas ocasiones son responsables de la insatisfacción del turista: los servicios de transporte, aquellos que acosan a los turistas desde su llegada para venderles servicios so pretexto de brindar “información turística”, las agencias de viajes online que a veces prometen cosas que no son, el concierge que no promueve ningún producto local porque no le deja la comisión que otros productos le dan, entre otros.

Si realmente lográramos que este Decálogo del Buen Turismo fuera aplicado como un compromiso más allá de lo moral por estas grandes agrupaciones, les aseguro que estaríamos dos pasos más en el objetivo de tener destinos turísticos de primer mundo (ya lo somos, pero mejoraríamos muchísimo)

Pero como siempre, el tema del turismo no debe verse desde una sola perspectiva, aquella que tiene una visión solo hacia el cliente final; también debemos empezar a pensar en incidir del otro lado, desde el que toma la decisión de viajar y que visita nuestros destinos. Hemos aprendido a través de los años que el turista tiene una corresponsabilidad en la formación y conservación de los destinos; si ellos eligen servicios no regulados, si compran souvenirs hechos de especies en riesgo, si no conocen del destino que visitan antes de venir, si creen que por pagar tienen derecho a hacer lo que decidan, tampoco podemos asegurar destinos de primera.

Es por ello, que desde Sustentur, les hacemos llegar a todos los turistas que nos visitan estas seis sencillas recomendaciones, que sin duda ayudarán a que su estancia deje una huella lo más positivo posible. Espero muchos de nosotros, quienes recibimos turismo, logremos difundir con quienes nos visitan estas ideas:

1. Viaja ligero

2. Elige empresas responsables

3. Conoce la cultura local

4. Respeta la flora y la fauna

5. Apoya la artesanía local

6. Infórmate

En estos días donde el flujo de personas, de ideas y de información crece cada vez más, debemos generar procesos donde la corresponsabilidad sea la base de las decisiones y acciones; en este artículo no da tiempo para mucho más, pero en los siguientes escribiremos de la responsabilidad que hay del colaborador hacia su empleo, de la empresa con sus colaboradores, del inversionista con la compra de productos locales, del gobierno con la ciudadanía, de la ciudadanía con el turista, de los medios con los destinos, entre otros.

Porque tener destinos competitivos no es decisión de una u otra parte, es compromiso de todos. Logremos entonces entre todos, tener un buen turismo, en toda la extensión de la palabra.