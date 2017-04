Agencia

TULUM, Q. Roo.- El chef danés René Redzepi, inauguró el Noma México, en Tulum, que estará durante siete semanas —hasta el 28 de mayo—, en un escenario situado entre la jungla y el mar Caribe, Redzepi pondrá en el paladar de sus comensales su interpretación de los sabores que nutren la cocina mexicana.

Como un rockstar genuino, agotó las entradas con anticipación. Ya es inútil cualquier intento por conseguir una reservación. No obstante, aún es posible acceder al menú del bar, que no es el mismo que incluye la reservación y que, por cierto, cuesta 600 dólares, de acuerdo con información del portal Milenio.

Hace unos días, el chef hizo una visita express a la Ciudad de México para hacer la promoción de HokolVuh, un evento que se realizará en Mérida del 19 al 24 de junio, donde los titanes de la gastronomía mundial interactuarán con la cultura maya para asimilar sus sabores y entregar su propia interpretación de ella.

Sobre la apertura del restaurante, el chef dijo que se siente, "muy nervioso. Pero para mí hay dos tipos de nerviosismo: aquel en el que te sientes así porque no tienes confianza y el otro en el que sabes lo que tienes que hacer, pero te preocupas porque te importa lo que haces; ese es mi tipo de nerviosismo".

"El descubrimiento más grande es que México es un lugar increíblemente chingón para la comida. La riqueza de este lugar es impresionante y creo que cualquier chef que se tome el tiempo de descubrir este país se sentirá muy inspirado", señaló sobre los ingredientes y gastronomía mexicana

Tras cuestionarlo sobre qué piensa de la comida mexicana, René Redzepi indicó: "Amo la cocina tradicional. Lo mejor que he probado en México, incluyendo los mejores restaurantes, fue en Yaxuná, un pueblo muy pequeño en Yucatán. La primera vez que estuve ahí fue hace diez años y comí las mejores tortillas y la mejor cochinita pibil que he probado. El alma está en la cocina tradicional; he pasado un tiempo considerable tratando de aprender de ella".