El resbalón de Amazon

Amazon México tuvo un error de cálculo en la semana del Hot Sale. Una equivocación en la que, siendo honesto, todos hemos caído y más de una vez, deslumbrados por la novedad de los millennials.

A la tienda en línea más famosa del mundo se le ocurrió que sería muy buena idea promocionarse en la semana de descuentos en ventas “online”, utilizando como imagen a la quinceañera Rubi y ciertos “influencers” de la talla de YosStop, Chumel Torres y Yorch de Polanco, pensando tal vez que la innegable pero reproblable popularidad de la primera, atraería la mirada a sus ofertas. Craso error por donde se le vea.

De entrada, para nadie es secreto que Rubi y su fiesta de XV años fue tan falsa y con doble objetivo como los berrinches de @plaqueta y “La Mars”: meros inventos para apantallar a la influenciable sociedad digital mexicana. De los otros elementos de la campaña, al menos de Chumel no se puede decir que sea inventado, pero sí representan un puente con un mercado muy focalizado y no siempre con verdadero poder económico.

Al igual que YosStop, Yorch, Jaramillo, Villaobos o el mismo Werever, decenas de “vloggers” ciertamente son populares, pero su segmento, su poder de mercado incluso, dista mucho del objetivo que se busca la Asociación Mexicana de Ventas en Línea con la Hot Sale, que este año espera mejorar el monto de mil 200 millones de pesos en ventas de 2016, de la mano de Citibanamex, Mercado Libre, DHL, Mercado Pago, Movistar, Alameda, Amazon, BestDay, BestBuy, Joyerías Bizarro, CyberPuerta, Elektra, Gaia, HEB, Linio, Netshoes, PayPal, Privalia, Soriana, The Home Depot, entre otras empresas que, como se puede inferir, ven mucho más allá del mercado “millennial”.

La estrategia de Amazon México pecó tal vez de ignorancia, menosprecio o simplificación del usuario mexicano. La frivolidad de Rubi y su corte no representan a todo el mercado nacional, objetivo de la campaña de ventas. En las redes sociales, termómetro más que confiable para las marcas de Hot Sale, poca gracia y mucho asombro causó ver a semejante jovencita promocionando a la tienda en línea más famosa del mundo, con diálogos insulsos que recuerdan a su tan “accidental” video viral.

Emplear a estrellas “youtuberas”, por más “influencers” o polémicas que sean, no siempre representa la idea más sesuda de la mesa de publicidad. Rubi y su corte en Amazon, con todo y su popularidad digital, son ajenos a los padres, jóvenes adultos y adultos que tienen el dinero para realmente aprovechar las ofertas del Hot Sale. Por más acceso y confianza en la venta en línea que tengan los que reconocen a las jóvenes estrellas web, su poder de compra no puede exceder a la pléyade de usuarios que no los conocen.

O, ¿usted le compraría algo a Rubi?

