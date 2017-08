El retorno de los brujos y el titiritero

En política y en temas electorales y partidos, nadie se da por muerto o está muerto, exceptuando que lo hayan incinerado en horno crematorio, porque hasta el acta de defunción pudiera der falsificada en una plaza del Distrito Federal, precisamente en la XXII asamblea Nacional del PRI.

Así reaparece Manlio Fabio Beltrones, a quien pocos lo daban como posible candidato a la presidencia de México, y ahí está como coordinador del evento priista donde decidirán cómo, quién y cuándo se definirán las candidaturas y quién será ungido para competir por el máximo poder republicano; Aurelio Nuño, Osorio Chong, Eruviel Avila, Antonio Meade, Ivonne Ortega, y cualquiera puede lograr el dedazo dentro de la democracia fingida.

Lo que si es cierto es que Enrique Ochoa Reza, presidente del tricolor, en entrevista televisada en Milenio Noticias a pregunta del conductor respecto a qué lectura daba a la presencia de Peña Nieto en la asamblea, señaló que el voto de éste era definitorio, o sea que: todavía “el dedo” está musculosamente preparado para dedear.

La Asamblea priísta especulativa promete cambios sustanciales y eliminar requisitos estatutarios para abrir la participación de candidatos independientes o ciudadanos sin tacha, o sin mancha en su vida empresarial o de servidor público. Diógenes que andaba de día con una linterna buscando un hombre honrado, tenía la convicción de lo casi imposible de su misión.

Históricamente el PRI ha conservado la virtud de sumar y ganar elecciones de manera no muy contundente pero conservar el poder; y cuando se les fue de las manos por hartazgo ciudadano, el PAN con Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa dejaron un enorme daño al País, en el cual Enrique Peña Nieto en su encargo, no solo no pudo cambiar la mentalidad hacia el PRI, sino que se encuentra al borde del precipicio para conservar el poder.

Quizás pudiera interpretarse que es aventurada la visión de quien escribe pero solamente en la definición de coaliciones y el desprendimiento de militantes de otros partidos y la abstención se pronuncia por Andrés Manuel López Obrador y su Morena que quiere más, además de la estructura que requiere el proceso para evitar en cierta medida la manipulación de los sufragios.

Muchos nombres, unos perfectamente conocidos, otros quizás no muy conocidos y otros más que solo aspiran a los reflectores como Pedro Ferriz de Con o Jorge Castañeda Gutman; en fin, veremos ¡AL TIEMPO!