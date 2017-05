El Torneo de Golf Nocturno, ¡está de regreso!

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Luego de dos años sin realizarse, el Torneo de Golf Nocturno regresa al Vidanta Golf Riviera Maya este 6 de mayo en una colaboración de ese campo con Volkswagen.

“El costo que tenemos es de 2 mil pesos por jugador, pero si se inscriben antes del día de la competencia que es este sábado se tendrán un descuento del 15% y el kit incluye una barra libre y cena para cada uno de los competidores”.

Rocío Robles, gerente del Vidanta Golf Riviera Maya, informó que para esta justa se jugarán nueve de los 18 hoyos en el que podrán participar equipos de cuatro jugadores en un sistema A Go Go, es decir que en cada tiro se tomará en cuenta la bola mejor colocada por lo que no es requisito tener una preparación profesional para poder participar.

Habrá varios premios para los tres primeros lugares, pero el hoyo 4 guardará el mayor de todos pues se trata de un carrito de golf, siempre y cuando se haga hole in one; en el hoyo 9 se tendrá, para quien tenga ese golpe de suerte, un reloj Raymond Weil.

El torneo de una sola jornada está enfocada para los jugadores amateurs de Quintana Roo, y por sus características lúdicas pueden jugar personas de todas las edades.

Este campo de golf se encuentra ubicado en el hotel Vidanta y fue el primero en el estado en ofrecer el torneo de noche (2008) cuando anteriormente se llamaba Mayan Palace; Robles comentó que en 2015 y 2016 se suspendió por el cambio de administración que tuvo el centro de hospedaje e incluso no descartan retomar la jornada nocturna para la noche de Día de Muertos que tiene la peculiaridad de ser de disfraces.