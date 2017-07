El verano y la inseguridad

Llegó una de las épocas más importantes para destinos turísticos: las anheladas vacaciones para muchas familias que viajan desde otros países, así como los nacionales que recorren kilómetros para llegar al mar o conocer un nuevo destino, una nueva experiencia.

Pero los que hemos vivido por décadas en Quintana Roo estamos preocupados por cómo han tomado mayor fuerza durante los primeros siete meses los casos de violencia, escenas de personas ejecutadas ante la vista de la población o de los visitantes a cualquier hora del día, ya sea en una región de Cancún, su principal avenida Tulum o la quinta Avenida de Playa del Carmen. Así se muestra hoy un destino turístico en el que se podía vivir tranquilo, y donde muchos compartimos historias, ahora fluye la intranquilidad.

No dudo que se estén realizando acciones para combatir a la delincuencia, pero siguen siendo insuficientes. Justamente este mes se dio a conocer en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, cifras que corresponden a la percepción social de la “inseguridad” que vive el país en algunos estados. En ella se ofrece, por vez primera, estimados representativos para 55 ciudades de interés del país, incluida la Ciudad de México. Las ciudades con mayor porcentaje de personas que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron Villahermosa, Ecatepec de Morelos, Chilpancingo de los Bravo, Reynosa, Coatzacoalcos y Fresnillo.



Aún estamos a tiempo como entidad de no aparecer en la lista, de fortalecer y no dejar que pese más una noticia roja dedicada a un acto violento, que las iniciativas sociales como los murales urbanos. Pero los números pesan y empiezan a proyectarse a través de las redes sociales a muchas partes del mundo; se extiende una inquietud de familiares o amigos que están en otros estados, cuestionándose qué está pasando en Quintana Roo.

Es urgente tomar medidas extremas en este nuevo destino multicultural. En los últimos meses cámaras empresariales, asociaciones civiles, dependencias y demás interesados en esta entidad han alzado la voz pidiendo más seguridad y esas voces deberían de ser escuchadas.

Hoy somos el octavo país más visitado del mundo y una importante parte de esos viajeros disfrutan de los atractivos de Quintana Roo y en el verano pueden transitar millones de turistas además de que se pronostican cifras de hasta un 96 por ciento en la ocupación hotelera; Cancún es una de las ciudades más visitadas.

Esperemos que esto sea una mala racha para el tesoro del Caribe mexicano, esperemos todos nos sumemos a las acciones proactivas del destino que nos ofrece una vida, un empleo, una pasión por servir. Trabajemos por un país con oportunidades, pero donde siempre prevalezca el respeto.