Adrián Barreto/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- A partir de febrero, Solidaridad tendrá una empresa nueva operando el servicio de transporte urbano para resolver las carencias que no ha cubierto ni las combis del sindicato de taxistas ni los camiones de Tucsa y el plan de movilidad que se anunció contendría el reordenamiento del servicio en el que participará la empresa ADO.

Ese, que es uno de los principales temas en la agenda para este año, afectaría directamente a las 180 combis y 88 camiones que suman 34 rutas en el municipio, pues los obligaría a modificar su modo de operación que ha desarrollado por más de 20 años.

Aunque no se ha hecho oficial, será la empresa ADO la que entre a cubrir zonas o rutas en las que ni Tucsa ni las combis del sindicato de taxistas tienen presencia o dan un servicio deficiente, propuesta que se planteó en una junta que tuvo Cristina Torres Gómez con representantes con Tucsa en días pasados, entre ellos Alejandro Salgado Sangri, ex director de Transporte en la pasada administración.

Ernesto Graniel, gerente desde hace cinco años de Transportes Urbanos del Carmen S.A. de C.V. (Tucsa) y también socio de la empresa, se ha negado a conceder entrevistas a los medios sobre su postura ante la apertura a un nuevo competidor, pero en el cabildo ya se da como un hecho la entrada de la nueva concesión.

La regidora Alejandra Cárdenas Nájera anunció que ya son varias juntas tanto de la Comisión de Transporte como del Cabildo en la que se trata el tema, no sólo para remediar incapacidad de las dos empresas que dan ahora el servicio sino de darle “certeza jurídica” a la operatividad de Tucsa, pues no existe un papel que avale su concesión.

“La problemática del transporte la conocemos todos. No contamos con la cobertura para todo el servicio. Hay rutas rebasadas y en otras se toma más de un transporte para el traslado de la gente a sus destinos. Ya se está atendiendo eso y dará pie al plan de movilidad”, dijo.

Dicho plan de movilidad lo encabeza César Navarro Medina, regidor que preside la Comisión de Transporte, que entre otros aspectos considera rehacer las 34 rutas de transporte que serían repartidas entre las combis del sindicato, Tucsa y las unidades de ADO, que serán tipo van.

Socios de Tucsa

El hecho de modificar las rutas y hacer una nueva repartición, afectaría directamente la operación de las combis y también de Tucsa, por lo que en el seno del cabildo no descartan que el ordenamiento se pinte de tintes políticos de parte de los socios de Tucsa.

Entre esos socios figuran el ex presidente municipal, Román Quian Alcocer; el ex regidor y ex dirigente de los taxistas, Jacinto Aguilar Silvarán (quien desincorporó a Tucsa del sindicato de taxistas); Alejandro Salgado Sangri, ex director de Transporte en al trienio 2013-2016, y Diego Güemes quien participó en la separación de Solidaridad de Cozumel, entre otros, aunque ninguno de ellos ha querido pronunciarse sobre el tema.