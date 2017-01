Las políticas de Trump no afectarán a las compañías ya que sus ingresos los obtienen en México. (Foto: Contexto/Internet)

Agencia

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Más de 10 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) son 'inmunes' a las políticas comerciales proteccionistas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Son compañías relacionadas con el sector de la construcción, vivienda, servicios médicos y telecomunicaciones: Ara, Geo, Homex, Javer, Sare, Vinte, OHL, Pinfra, Aristos, Médica Sur, Promotora Ambiental, Grupo Radio Centro y Telesites.

Esta 'inmunidad', según un análisis del sitio Expansión.mx, se debe a tres motivos: casi todos sus ingresos los obtienen en México, no tienen deuda denominada en dólares y, además, sus insumos no provienen del mercado estadounidense, por lo que la apreciación del dólar no les afecta.

La semana pasada, Donald Trump anunció la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y retiró a Estados Unidos del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

Esto puede afectar a muchas de las empresas de la BMV con operaciones en Estados Unidos —Rassini, Nemak, Femsa, Herdez, América Móvil, TV Azteca, Televisa, Axtel, Terrafina y Fibra Uno— que hayan caído en la Bolsa por la incertidumbre que han generado estas políticas.

Vivienda, con mayor protección

En el caso de las vivienderas, como Ara, Geo, Homex, Sare y Vinte, las medidas comerciales del presidente Donald Trump no tienen un impacto directo, coincidieron varios analistas.

“Aunque sí de forma indirecta, tal vez en el tema de las remesas (donde un 20% del gasto de esos recursos puede ser para la compra de un buen inmueble)”, dijo Marco Medina, analista de vivienda e infraestructura del grupo financiero Ve por Más.

"Pero la ventaja que tienen es que las empresas que crean vivienda producen solamente el 30% de la vivienda que se consume en el país, el otro 70% se hace por autoproducción", aseguró Gene Towle, socio director de la consultora inmobiliaria Softec.

"En general yo estoy de acuerdo en que las empresas que producen vivienda en México serían bastante inmunes a un efecto negativo causado por las políticas de Trump", concluyó.

Sin embargo, el tema que les preocupa a los analistas en lo relativo a este sector es la economía interna, pues el alza de precios en la gasolina y el encarecimiento de algunos insumos (cemento y acero) que cotizan en dólares, puede perjudicar a esas empresas.

Desde que se conoció el triunfo de Trump en las elecciones de EU, el 8 de noviembre pasado, el índice Habita de la BMV, que agrupa a todas las vivienderas que cotizan en el mercado, acumula una caída de 18%.

Telecomunicaciones

En cuanto a la radiodifusora Radio Centro y a la empresa de infraestructura de telecomunicaciones Telesites, de Carlos Slim, “ambas empresas se defienden” por lograr sus ingresos en México, según Efrén Páez, analista económico de la agencia Mediatelecom.

“Tenemos un crecimiento en el mercado de telecomunicaciones, con el consumo de más datos, la expansión de cobertura de todos los operadores y la instalación de nueva tecnología”, agregó, en referencia a Telesites.

Desde el 8 de noviembre del 2016, el precio de las acciones de Telesites registra un incremento de 10.2%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Radio Centro tiene un mercado que está creciendo.”Se acaban de licitar nuevas frecuencias y la publicidad parece ser que está en un desempeño positivo”, explicó Páez.

Sin embargo, no todo es positivo: estas firmas importan infraestructura, que no necesariamente viene de Estados Unidos, pero que se cotiza en dólares, por lo que el fortalecimiento de esa divisa afecta a sus costos.