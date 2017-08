En busca de Auditor

Casi tres meses después de la renuncia definitiva de Javier Zetina González y del suplente Hugo Bonilla Iglesias a la Auditoría Superior del Estado, el Congreso local emitió la convocatoria para recibir la documentación de los aspirantes y designar a un nuevo Auditor, a quien le espera una chamba endemoniada si los diputados insisten en continuar con las auditorías extraordinarias de las cuentas de 2015 y 2016.

La apertura de este proceso de selección marca el final de la embestida que la mayoría panista-perredista que controla la actual Legislatura realizó para arrebatarle el control del máximo órgano de fiscalización del estado a Zetina González, cuyo nombramiento fue considerado desde el principio como parte del “paquete de impunidad” del ex gobernador Roberto Borge Angulo.

Meses de tensión, de estiras y aflojes legales, de presiones y negociaciones que llegaron incluso a las amenazas de cárcel contra el Auditor Suplente, Hugo Bonilla, rindieron frutos hasta el pasado mes de mayo, cuando los dos cabecillas de la Auditoría firmaron la rendición en sendas renuncias irrevocables.

Con la meta cumplida de echar a “Javicho” y su suplente, el Congreso nombró de forma interina a Manuel Palacios Herrera en el cargo, mientras los diputados se tomaban el tiempo necesario para preparar una nueva elección.

Pero los meses de incertidumbre y turbulencia dentro de la Auditoría cobraron una alta factura, pues los pendientes acumulados son excesivos, principalmente porque el Congreso exigió la apertura de auditorías extraordinarias a cuentas públicas de 2015 y más atrás.

La insistencia del Congreso en ordenar esta pesada tarea fue una treta para poner al ex auditor Javier Zetina contra la pared, pero ahora esa presión recaerá sobre el nuevo afortunado que será electo en el próximo mes de septiembre.

La designación no será tan tersa como se espera, ya que se trata de una posición clave y que además garantiza la permanencia del titular por un periodo de siete años con posibilidad de extensión, que ahora será disputada por los grupos políticos que integran el “gobierno del cambio”.

La danza de los nombres para la auditoría empezará a fluir en breve, aunque hay algunos apuntados desde hace meses, como el propio Manuel Palacios Herrera, quien negocia su ratificación como titular, y la ex Fiscal interina, Lili Campos Miranda, entre otros. Pero no hay que perder de vista a Joaquín Oliva Alamilla, quien también pretende competir y no es un novato en esa cancha.