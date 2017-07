En manos de la Fiscalía la mega estafa

“En Othón P. Blanco muchas familias gastaron hasta lo que no tenían con tal de juntar el dinero para entregarlo a los defraudadores –cinco millones de pesos por la venta de plazas de la Secretaría de Salud–, porque hasta donde ha investigado la Fiscalía del Estado hay muchos involucrados, incluyendo a Roberto Poot Vázquez (líder de los trabajadores al servicio del gobierno del estado)”. Esto lo afirma una de las mujeres estafadas en Chetumal, en uno de los actos más nauseabundos y de largo alcance en la historia de Quintana Roo.

“Tania Loyola Canul Medina (Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la SESA) al atenderme hoy me dijo que ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía, pero creo que también se pondrá ante la PGR porque hubo falsificación de firmas, y por la cantidad de víctimas que están apareciendo”, advierte.

La defraudada narra que Tania Loyola grabó un video con la intención de difundirlo en el portal de la Secretaría de Salud y en redes sociales, decidida a revelar la estafa. Pero el video no fue difundido. “La falta de comunicados y del video para alertar a los ciudadanos me parece algo muy terrible e imperdonable”.

Y cree que Roberto Poot “pretende curarse en salud” –expresión muy certera por el origen del fraude–, ya que está “embarrado hasta las manitas y tiene el cinismo de demandar”.

Una de las involucradas es Kaly Padilla, quien con toda la pena se disculpó en el grupo de whatsapp:

“De antemano quiero ofrecer una disculpa por haberlos metido en esta esperanza de trabajo a los que entraron por mi lado. Desgraciadamente ya no estoy al tanto por los problemas anteriores y a las personas que pidieron su dinero están en todo su derecho y aún los que quieran su devolución se los dan”.

“Yo como muchos estamos esperando por un trabajo seguro y sé que ya es mucho tiempo y por lo que veo será aún más. No había comentado porque me da pena una tras otra cancelación, y los que tenemos años esperando a estas alturas salirnos daría coraje si se lleva a cabo y estamos fuera. Tengo mucha impotencia al estar rodeados de tantas promesas, pero solo espero que no tengamos una decepción mayor. En mi caso ya no sé si esperar o retirarme a estas alturas”, concluye Kaly.