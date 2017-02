Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- El ex gobernador, Roberto Borge Angulo, sumó una nueva querella penal en su contra, ahora por su presunta participación en un caso de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, ilícito cometido en agravio de Ermilo Roger Castilla Ponce, hijo de un prominente empresario en la península de Yucatán.

De acuerdo con el sitio web Aristegui Noticias, la demanda está basada en el presunto secuestro que vivió Roger Castilla, quien acusa del plagio que sufrió, directamente al ex mandatario estatal y al ex director del Registro Público de la Propiedad en Quintana Roo y actual magistrado del Poder Judicial estatal, Carlos Lima Carvajal.

El afectado señala que el 11 de julio del 2014 fue privado de su libertad y encañonado para que accediera a desprenderse de un terreno que cuenta con 7 kilómetros de playa en la isla grande de Holbox, de los cuales fue despojado mediante la falsificación de un adeudo por 600 millones de pesos.

De acuerdo con la denuncia, el secuestro fue orquestado por Roberto Borge y Carlos Lima, quienes son señalados como autores intelectuales. Los autores materiales que aparecen en el texto de la denuncia, son los hijos de un empresario local vinculado con el gobierno de Borge, los cuales se omiten a petición del propio afectado.

Otro implicado es el notario público, Guillermo Velázquez Quintana, quien avaló el adeudo creado durante el presunto plagio, así como la creación de una empresa que el mismo día de su creación, aumentó su capital inicial de cinco mil pesos a 600 millones de pesos, sin tener ninguna cuenta bancaria creada a su nombre.

En otras palabras, no existía manera de que la empresa aumentará su capital, puesto que no había una forma de depositarle o transferirle dinero.

¿Cómo pasó?

Castilla Ponce agregó que el secuestro ocurrió cuando vino a tramitar su pasaporte ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), debido a que estaba por iniciar sus estudios en el extranjero.

Dos personas vinculadas con un empresario local, lo llevaron con engaños a una oficina en la fue obligado a firmar un pagaré y una hipoteca con una empresa denominada Surentable, creada por el notario Velázquez Quintana ese mismo día.



Foto: Aristegui Noticias

Los accionistas eran los propios choferes de sus propios agresores y su capital inicial fue de cinco mil pesos, pero los pagarés que firmó Ermilo Roger contra su voluntad, señalan que Surentable le prestó 600 millones de pesos, 300 mediante un pagaré y 300 más a través de una hipoteca formalizada por el mismo fedatario que avaló toda la operación.

En versión del denunciante, cuando se encontraba retenido por una mujer y su hermano en la Ciudad de México, recibió una llamada de Carlos Lima, entonces director del Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo, quien le hizo saber que las amenazas para firmar los adeudos provenían directamente de Roberto Borge.

“Hablo conmigo Carlos Lima por teléfono para decirme básicamente lo que dice la señorita, la mujer que me llevó a la oficina (del notario) y me privó de la libertad, son palabras de Borge y si no se hace lo que ellos piden, ya te cargo la fregada”, narró.

Doblegado por la situación y con apenas 18 años, finalmente firmó los documentos que le fueron presentados, por lo que ahora pide a la PGR configurar el delito de delincuencia organizada a todos los involucrados.

Proceso legal

El proceso legal de Surentable contra Ermilo Roger se inició el 14 de septiembre del 2015 y en menos de un año se decretó el embargo de los terrenos que estaban a su nombre en Holbox, según consta en el expediente del juicio 918/2015 que está en manos del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia con sede en Cancún.

El abogado victimal, Leonardo Kumul Salazar, explicó que la denuncia fue entregada directamente en la oficina del procurador, Raúl Cervantes, con una petición para que la misma sea analizada de manera directa desde una Subprocuraduría y no por las delegaciones de la PGR en Quintana Roo o Yucatán, debido a la amplia influencia de los imputados en ambas entidades de la República.

Castilla Ponce y su padre Ermilo Castilla Roche, enfrentan otra serie de litigios provocados por las diferencias familiares, pero los afectados negaron que ambos hechos estén relacionados.