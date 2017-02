Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Pierde la zona costera de Playacar más de 10 metros de arenales durante la segunda quincena de enero, dejando un desnivel de hasta un metro de altura y las piedras expuestas a la orilla del mar.

De manera simultánea, la zona de playas conocida como Shangri Lá (avenida 38 con Zofemat), que presentaba una erosión hasta dejar ‘al aire’ los cimientos del hotel Mahekal a finales del 2016, ahora ha ganado alrededor de siete metros según estimaron trabajadores de la zona.

“Vengo a correr todas las mañanas desde hace seis meses y me ha tocado ver este fenómeno. Desde las ruinas de Playacar se puede ver que ya no hay playa y esto no era así, aunque creo que es normal o eso nos han dicho los vigilantes de las playas”, indicó Esteban Marcos, deportista.

Extraoficialmente, vecinos de la avenida 38, comentaron que se ha visto a trabajadores del centro de hospedaje realizando trabajos de acarreo de arena en dicho punto, sin embargo las autoridades municipales no han confirmado alguna autorización.

En diversas épocas del año pescadores y guardavidas han indicado que existe un proceso de reacomodo de las playas que podría considerarse como normal durante el mes de enero, aunque reconocen que la problemática de pérdida de arena se ha ido acrecentando desde en mayor proporción desde el 2012.

“Sabemos que todos los años se pierde arena de un lado y las corrientes y los vientos de norte o del sur van jalando la arena de un lado a otro. Pero van pasado los años y vemos cada vez más cerca el golpe de ola a los edificios y una recuperación menor, aunque no hay que ser fatalistas”, dijo Julio Martínez, salvavidas hotelero en Playacar.

Durante el pasado 2016, la dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre ha reconocido que los puntos de mayor afectación en cuanto a pérdida de playa se han registrado al final de la calle 2, en la calle 14 y 16 (El recodo), Shangri Lá, y avenida CTM, puntos en donde el impacto urbano y hotelero esta presente.