Haz esta escapada y enamórate de la Riviera Maya

Paulina Martínez Castañón/Agencia

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Riviera Maya es un lugar ideal para conocer en pareja ya que tiene un poco de todo; desde actividades y lugares por descubrir, hasta románticos sitios en donde relajarse y disfrutar de la buena compañía. Aquí puedes disfrutar del escape perfecto de fin de semana.

Al llegar al destino, renta un auto para dirigirte a la Riviera Maya. Además de ser más económico que ir en taxi, tendrás la libertad de poder conocer más sitios. Después de una hora de camino estarás ahí, y podrás elegir entre una gran oferta hotelera: Grand Velas Riviera Maya, BlueBay Grand Esmeralda, Fairmont Mayakoba, Banyan Tree Mayakoba, Dreams Tulum, Barceló, Dreams, Rosewood Mayakoba y Grand Palladium, entre muchos otros, recomienda milenio.com.

Por la tarde realicen un paseo por la Quinta Avenida ya que la temperatura es ideal para caminar al aire libre y hay un gran ambiente en todos los restaurantes y bares. El lugar tiene excelente ambiente y es muy divertido observar sus luces, colores y aromas.

También pueden hacer un poco de compras y quedarse a cenar en algunos de los restaurantes: La Casa del Agua sirve cocina mexicana y mariscos; Passion by Martin Berasategui, cocina española; Oh Lala! es famoso por su cocina mediterránea, y Pavo Real by the Sea, por sus mariscos.

Día de aventura

El segundo día, levántense temprano para disfrutar del parque Xplor que tiene actividades muy divertidas y extremas. Pueden iniciar con el vuelo en hamacas o bien las balsas, en donde podrán remar a través de cavernas subterráneas. Al terminar aborden los vehículos anfibios en donde recorrerán dos rutas, de cinco kilómetros cada una, con vados, agua, cascadas, puentes y mucha vegetación.

También pueden visitar algún otro parque, con Xcaret o Xel-Ha, que son para toda la familia. O pueden nadar en uno de los cenotes que hay en la zona. Los cenotes son cuerpos de agua dulce que se encuentran en cavernas, sumergirse en ellos es una gran experiencia pues para los mayas estos sitios eran sagrados.

De regreso en el hotel pueden disfrutar de un rato de sol y nadar en las azules aguas del Caribe. Acompañados por la hermosa vegetación y suave brisa verán por qué el lugar es ideal para vivirlo en pareja.

Explora nuevos lugares

Para el último día en este paraíso, una gran opción es visitar Tulum. A tan solo 30 minutos de Playa del Carmen se encuentra la zona arqueológica.

En Tulum podrás observar que el transporte preferido es la bicicleta y que la atmósfera es muy relajada. La zona arqueológica se encuentra en un espacio natural sobre un acantilado en donde se puede observar en todo su esplendor, el Mar Caribe. Una de sus edificaciones más representativas es el Castillo, una torre de vigilancia que servía como faro para mostrar la costa a los barcos de mercancías.

Terminando la visita toma el auto y recorre toda la línea costera de Tulum puesto que aquí hay una gran variedad de hoteles eco boutique, restaurantes y tiendas, todas con una vibra relajada y “hippie chic”.

La mayoría de los lugares cuentan con playa, lo que hace de tu visita, ya sea a comer, comprar o disfrutar de una cerveza una excelente oportunidad de darte un chapuzón en sus aguas turquesas. Algunos lugares en donde pueden comer son Kitchen Table, Único, Zine Food & Films, La Coqueta, La Zebra Beach, entre muchos más.