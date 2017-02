No tendrán clases hasta que las autoridades educativas le den solución.

Alejandra Carrión/ SIPSE

MAHAHUAL, Q. Roo.- Padres de familia de la telesecundaria de Mahahual, cerraron la escuela ante la nula solución que le ha dado la subsecretaría de Educación Básica para darle mantenimiento a escuela que se cae en pedazos

La medida afectó a cerca de 100 alumnos, que no tendrán clases hasta que las autoridades educativas le den solución.

Ezequiel Hernández, Presidente de la Sociedad de Padres de Familia, indicó que desde inicios del curso escolar 2015-2016, entregaron más de 10 oficios explicando la situación que prevalece en la escuela, sin que hasta el momento, Rafael Pantoja, subsecretario de educación básica, tome cartas en el asunto.

Plantearon la situación al entonces secretario de educación.

Subrayó que desde la administración pasada, los engañaron con el mejoramiento del plantel, porque desde hace dos años, plantearon la situación al entonces secretario de educación José Alberto Alonso Ovando, después de que cerraron un grupo al quitarles un docente.

“Para que nos construyeran salones tuvimos que cerrar las instalaciones hasta que la autoridad decidió negociar y acordó construirlos para el beneficio del alumnado, mientras construirán nos instalaron un aula móvil para evitar que estudiantes continúen tomando clases bajo una palapa”, recordó.

Sin embargo, desde entonces, el aula móvil continúa y fue construido un solo salón. En este ciclo escolar, 2016-2017 las condiciones de la escuela siguen en pésimas condiciones.

“Nosotros hablamos la semana pasada con Rafael Pantoja, le expusimos la situación y me colgó el teléfono. Hemos ido en repetidas ocasiones y no, nos han hecho caso. Hoy volví a recibir una llamada de él, quiere que vayamos a verlo a Chetumal para que dialoguemos las situación, pero no vamos a ir, tendríamos que consultarlo con todos los padres de familia”, dijo.

Mejor calidad educativa

Por su parte, Marcela Cárdenas, madre de familia indicó que lo único que quieren es que sus hijos tengan una mejor calidad educativa pues están cansados de que año con año se susciten problemas donde solo se perjudican a los alumnos.

No fue posible entrevistar a Rafael Pantoja, subsecretario de educación básica en el Estado, porque no se encontraba en sus oficinas y su secretaría nunca notifico, ni de a llegada del funcionario o en su caso de una posible cita para atender el caso.