Escuela emblemática de Chetumal, en deplorables condiciones (Video)

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La escuela secundaria Adolfo López Mateos, se encuentra en deplorables condiciones de infraestructura; padres de familia han pedido la reparación del inmueble con 40 años de vida, sin que sea atendida su demanda.

Héctor Escárcega Ojeda, presidente de la sociedad de padres de familia, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, para que atiendan la petición, pues aunque han acudido en repetidas ocasiones a la SEyC, el resultado ha sido nulo.

Indicó que en los últimos seis años, de la pasada administración, la respuesta siempre fue la misma: la falta de recursos; sin embargo, actualmente, sigue prevaleciendo la misma respuesta ante las exigencias que han pedido para el bienestar educativo de los alumnos.

Comentó que no existe justificación para el grado de abandono en el que se encuentra la escuela, pues desde su construcción no ha tenido un mantenimiento integran en su infraestructura, más que pintura, mientras tanto, las sillas tienen que repintarse infinidad de veces, y las sillas metálicas están oxidadas, algunas aulas no tienen ventanas ni puertas y los aires acondicionados están oxidados.

Las aulas de los talleres se encuentra en condiciones deprimentes, sin mobiliario ni equipo para que los alumnos tomen clases adecuadamente. Además, las instalaciones eléctricas son empates sobre puestos en condiciones de alto riesgo, no hay lámparas y en los baños, las instalaciones hidráulicas están obsoletas.

El comité de padres de familia, exigen a las autoridades que se cumpla con la obligación de dar mantenimiento y reconstruir, si fuera necesario, los edificios. Resaltó que han entregado infinidad de oficios y se han demandando los apoyos por las vías conducentes sin tener respuestas, incluso han enviado fotografías donde se muestran las condiciones del plantel, la cual es una situación vergonzosa.

Por su parte, Abraham Rodríguez Herrera, director del Instituto de Infraestructura Educativo de Quintana Roo (Ifeqroo), indicó que la última vez que invirtieron en esa escuela fue en 2015, a través del programa de Escuelas al CIEN con recursos cercanos al millón 600 mil pesos.

El director del Ifeqroo, explicó que la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) a través del su departamento de evaluación e infraestructura, es quien hace las revisiones de planteles y pasa el reporte al Ifeqroo para que se contemplen dentro de los recursos para mantenimiento; sin embargo hasta el momento, el instituto no ha tenido reporte de la dependencia educativa para que se contemple al plantel dentro de los programas, aunque estos ya cerraron presupuestos y en todo caso tendrían que ser para el siguiente.